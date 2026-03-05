झापा–५ मतदान अपडेट : मतपेटिका सिल हुँदै, आजै सर्वदलीय बैठक

झापा।

झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा मतदान सकिएसँगै मतपेटिका संकलन तथा सिल गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेको छ । मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका सुरक्षित रूपमा संकलन गरी सम्बन्धित स्थानमा ल्याउने क्रम जारी रहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार आजै सर्वदलीय बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ । उक्त बैठकले मतगणनासम्बन्धी आवश्यक निर्णय गरेपछि मतगणना प्रक्रिया सुरु गरिने बताइएको छ ।

अहिले विभिन्न मतदान केन्द्रबाट ल्याइएका मतपेटिकालाई सिल गर्ने काम भइरहेको छ । यसपटक झापा–५ देशकै सर्वाधिक चासोको निर्वाचन क्षेत्रका रूपमा हेरिएकाले मतगणनाप्रति सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

