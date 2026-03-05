कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : ३०.७ प्रतिशत मतदान

सुर्खेत।
कर्णाली प्रदेशका १२ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा दिउँसो १ बजेसम्म औसत ३०.७ प्रतिशत मतदान भएको छ। प्रदेशभर रहेका ९४१ मतदानस्थलमार्फत मतदान भइरहेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
प्रदेशभर १० लाख ३७ हजार २५० मतदाता मध्ये हालसम्म ३ लाख १८ हजार ३०२ मत खसेका छन्। तीमध्ये १ लाख ६० हजार १५६ महिला र १ लाख ५८ हजार १४५ पुरुष मतदाता सहभागी भएका छन्।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा हुम्लामा सबैभन्दा बढी ४३.७२ प्रतिशत मतदान भएको छ भने दैलेख–२ मा सबैभन्दा कम १६.८३ प्रतिशत मतदान भएको छ।
मतदान प्रतिशत यसप्रकार छः
सुर्खेत–१ : ३०.७२ प्रतिशत
सुर्खेत–२ : ३१.५३ प्रतिशत
दैलेख–१ : २१.९१ प्रतिशत
दैलेख–२ : १६.८३ प्रतिशत
जाजरकोट : ३४.०२ प्रतिशत
सल्यान : ३३.५७ प्रतिशत
रुकुम पश्चिम : ३४.५३ प्रतिशत
कालिकोट : २६.७९ प्रतिशत
जुम्ला : ३१.२० प्रतिशत
मुगु : ३७.५५ प्रतिशत
डोल्पा : ३४.०५ प्रतिशत
हुम्ला : ४३.७२ प्रतिशत
प्रदेशका सबै मतदानस्थलमा बिहान ७ बजेदेखि मतदान सुरु भएको हो। अधिकांश स्थानमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको निर्वाचन अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रतिक्रिया