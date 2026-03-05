रामेछाप कारागारमा सकियो मतदान

रामेछाप।
जिल्ला कारागार रामेछापमा मतदान सम्पन्न भएको छ । बिहान ९ बजे अगाडि नै त्यहाँ खस्ने सबै मत खसेको हो ।
बिहान ७ बजे आयोगले निर्धारण गरेको समय अनुसार ३९ जना मतदाता (कैदी) ले मतदान गर्ने गरी अस्थायी मतदान केन्द्र रामेछाप नगरपालिका वडा नं ८ रामेछाप बजार नजिकैको कारागारमा २ जना कर्मचारी र ३८ जना कैदीले मतदान गरी खस्ने मत सम्पन्न भएको मतदान अधिकृत अरुण तिम्सिनाले बताए ।
‘३९ जना मध्ये एक जना केही समय अगाडि छुटी सकेकाले २ जना कर्मचारीसहित ४० जनाले मतदान सम्पन्न भयो’, त्यहाँ खस्ने मतदान सकिएकाले प्रशासन सँग समन्वय गरेर साँझ ५ बजे सम्म बस्ने या नबस्ने निधो गर्छौँ’, मतदान अधिकृत तिम्सिनाले भने ।
आज देशभर प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि मतदान बिहान ७ बजेदेखि जारी छ । रामेछापमा पनि बिहानै देखि शान्तिपूर्ण रूपमा भइरहेको छ । रामेछापमा ३ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारसहित १४ राजनीतिक दलले प्रतिस्पर्धा गरी रहेका छन् ।
