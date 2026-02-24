सूर्यज्योति लाइफद्वारा शाखा सञ्चालन भेला सम्पन्न

काठमार्डौँ

चितवनको भरतपुरस्थित ीयचमक सिबिसी प्लाजामा सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले देशभरिका शाखा सञ्चालनतर्फ कार्यरत कर्मचारीलाई एकै स्थानमा भेला गरी “सेवा उत्कृष्टता तथा अनुपालन” विषयक बृहत् तालिम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रममा करिब २ सय जना शाखा सञ्चालन कर्मचारी, विभागीय प्रमुख, कार्यकारी, कार्यकारी उपप्रमुख अधिकृत, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सञ्चालक समिति सदस्य तथा प्रशिक्षक बैंकिङ तथा बीमा विज्ञ मनोजकुमार भट्टराई र नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक पदमप्रसाद सोडारीको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा एएमएल÷सीएफटी (सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तीयकरण नियन्त्रण) सम्बन्धी विस्तृत प्रशिक्षण उपनिर्देशक सोडारीले प्रदान गरेका थिए भने सेवा उत्कृष्टता सम्बन्धी प्रशिक्षण मनोजकुमार भट्टराईले दिएका थिए । विभागीय प्रमुखसँगको प्यानल अन्तरक्रियाअन्तर्गत विभिन्न सत्र सञ्चालन गर्दै शाखा सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले दैनिक कार्यसम्पादनका क्रममा भोगेका कठिनाइ र जिज्ञासा प्यानलमार्फत सम्बोधन गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख सहायक सेवा प्रमुख उमेशप्रसाद मैनालीले सहजीकरणकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।

कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशविक्रम खत्रीले शाखा सञ्चालनमा खटिने कर्मचारी नै कम्पनीका वास्तविक सेवा दूत भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको कार्यसम्पादनले ब्रान्ड मूल्य र व्यवसाय विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने बताउनुभयो । साथै कम्पनीका सञ्चालक हेमन्त नाहाटाले कम्पनीले डिजिटल प्रविधिमा ठूलो फड्को मारिसकेको र अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता तर्फ अघि बढ्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालकै पहिलो आईएसओ ९००१ः२०१५ प्रमाणित जीवन बीमा कम्पनी सूर्यज्योति लाइफको चुक्ता पुँजी ५०१ करोड रुपियाँ रहेको छ । कम्पनीसँग ४,६१७ करोड रुपियाँ जीवन बीमा कोष, ५,१२० करोड रुपियाँ लगानी, ६१८ करोड रुपियाँ नेटवर्थ, १ लाख ७ हजार अभिकर्ता, ३६ लाख ३० हजार बीमालेख र देशभर १७६ शाखा सञ्जाल रहेका छन् । साथै कम्पनीले ३५ घातक रोगविरुद्ध ५० लाख रुपियाँसम्मको आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।

