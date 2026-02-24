अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको हकप्रदमा एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड बिक्री प्रबन्धक नियुक्त

काठमाडौँ
अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले हकप्रद शेयर निष्काशनका लागि एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । यससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदिच्छा कार्की र क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेन्द्र रायमाझीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कम्पनीले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १ः१.५ अनुपातमा प्रतिकित्ता १०० रुपियाँ अंकित दरका ७६ लाख ४७ हजार ६० कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ५० लाख ९८ हजार ४० कित्ता शेयर बराबर रहेको छ । हकप्रद निष्काशनमार्फत कम्पनीले कुल ५० करोड ९८ लाख ४ हजार रुपैयाँ पूँजी संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

एनआईसी एशिया क्यापिटलले यसअघि सामूहिक लगानी कोष र डिबेञ्चरसहित २० वटा कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा ४ वटा कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्काशन सम्पन्न गरिसकेको छ । क्यापिटलले हालसम्म विभिन्न सेवामार्फत १९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पूँजी संकलन गरिदिएको जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com