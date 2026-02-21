सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको एमडीआरटी सम्मान तथा तालिम सम्पन्न

काठमााडौँ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले एमडीआरटी २०२६ सम्मान तथा तालिम कार्यक्रम भव्य रूपमा सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम २०८२ फागुन ५ देखि ७ गतेसम्म होटल पोखरा ग्रान्डमा दुई रात तीन दिन सञ्चालन गरिएको थियो । कार्यक्रममा ७० जना सिटिजन लिडरलाई सम्मान गरिएको थियो, जसमा ६७ जना एमडीआरटी, २ जना कोर्ट अफ द टेबल (सीओटी) तथा १ जना टप अफ द टेबल (टीओटी) योग्यकर्ता रहेका थिए ।
उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने लिडरलाई सम्मान गर्नुका साथै आगामी व्यावसायिक लक्ष्य र रणनीतिबारे छलफल तथा सशक्त तालिम प्रदान गर्नु कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कार्यक्रममा “द सेक्रेट अफ प्रोग्रेसिभ लाइफ” विषयमा प्रख्यात सेल्स कोच तथा उत्प्रेरक वक्ता डा. रबिन कटवालले विशेष प्रशिक्षण सत्र सञ्चालन गरेका थिए । उक्त सत्रले सहभागीहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक विकासमा महत्वपूर्ण प्रेरणा दिएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा कम्पनीका तालिम विभाग प्रमुख कुबेर पाठक, प्रमुख वित्त अधिकृत गोपाल पंगेनी, प्रमुख बजार व्यवस्थापन अधिकृत भुषण रिमाल तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषक राज पौडेलले आ–आफ्नो प्रस्तुति र मार्गदर्शन दिएका थिए । साथै कम्पनीका ब्रान्ड दूत मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरूले सहभागीलाई सम्बोधन गर्दै उत्साह अभिवृद्धि गर्नुका साथै एमडीआरटी योग्यकर्ताहरूलाई सम्मान गरेका थिए ।
समापन समारोहमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पौडेलले कम्पनीको निरन्तर प्रगति र सफलताको आधार सिटिजन लिडरहरूको समर्पण र उत्कृष्ट कार्यसम्पादन रहेको उल्लेख गर्दै धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिनमा अझ उच्च उपलब्धि हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यस्ता कार्यक्रमले व्यवसाय विस्तार र व्यक्तिगत क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
