सहमति तोडिएपछि रौतहटको सवगढा पुनः तनावग्रस्त

रौतहट ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहवरमा शुक्रबार साँझ भएको ६ बुँदे सहमति उल्लंघन गर्दै रौतहटको सदरमुकाम गौर नगरपालिका–६, सवगढामा शनिबार बिहान पुनः दुई पक्षबीच झडप भएको छ। स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर र अश्रुग्यास प्रहार गरेका छन्।
शनिबार बिहान करिब सवा ९ बजेतिर ४–५ सय जनाको समूह जम्मा भई ढुंगा-मुढा सुरु गरेपछि सवगढा क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका अनुसार १२ राउण्ड हवाई फायर र ४० राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सिताराम रिजाल र सशस्त्र प्रहरीका एसपी रामहरी अधिकारीको नेतृत्वमा ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।
तीन दिनअघि विवाहको जन्ती जाने क्रममा दुई समुदायबीच सुरु भएको सामान्य विवादले उग्र रूप लिएको थियो। सोही विषयलाई लिएर शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने र आगामी २१ गते हुने निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लगायतका ६ बुँदे प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
तर, सहमति भएको भोलिपल्टै पुनः झडप भएपछि प्रशासनलाई चुनौती थपिएको छ। झडपमा घाइते भएकाहरूको प्रादेशिक अस्पताल गौरमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीका अनुसार घाइतेहरूको अवस्था सामान्य रहेको छ।
हाल घटनास्थलमा सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ र स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारणलाई कुनै पनि उत्तेजनामा नआउन र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गरेको छ।
