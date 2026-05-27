प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन माग गर्दै हर्क साम्पाङ संसदबाट बाहिरिए

काठमाडौँ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ आज पनि संसद बहिष्कार गरेर हिँडेका छन् ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद बैठकमा बोलाउन रुलिङ गर्न अस्वीकार गरेपछि साम्पाङ आफ्नो कालो झोला भिरेर बैठकबाट बाहिरिएका हुन् ।

साम्पाङले आज पनि बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्रीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै पर्चा देखाएका थिए । उनले सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

जवाफमा सभामुख अर्यालले सभामुखले के विषयमा रुलिङ गर्ने र नगर्ने भनेर सिकाउनु नपर्ने जवाफ दिए । त्यसपछि साम्पाङ रुष्ट भएर हिँडे ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com