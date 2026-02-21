“रास्वपाका नेताहरूको अस्पष्ट नीति, चुनावी समयमा जनतालाई भ्रममा”

काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेताहरूको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणको अभाव चुनावी प्रचारको क्रममा प्रकट भएको छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू अहिले घरदैलोमा पुगेर भोट माग्दा, प्रायः जनता झुक्याउने शैली अपनाइरहेको देखिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, यस्तो गतिविधिले न केवल जनताको विश्वास कमजोर बनाउँछ, तर देशलाई राजनीतिक रूपमा अस्थिरतामा पनि पार्न सक्छ। स्थानीय जनताको अनुभव र प्रतिकृयामा आधारित रिपोर्टहरूले देखाउँछन् कि नेताहरूको अस्पष्टता र भ्रमपूर्ण शैलीले जनता गुमरामा पर्ने जोखिम बढाएको छ।
रास्वपाका नेताहरूले आफ्नो अभियानका क्रममा राष्ट्रिय हित भन्दा चुनावी लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप समेत उठेका छन्। राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “जब नेताहरू आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दैनन् र जनता झुक्याउने खेल खेल्छन्, तब लोकतन्त्रको स्वस्थ प्रक्रिया प्रभावित हुन्छ।”
यस्तो अवस्थामा, नागरिकहरूको जागरूकता र सचेत मतदान नै देशको स्थायित्व र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
प्रतिक्रिया