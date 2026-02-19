दीपक केसी, जनार्दन ढकाल र डा. प्रणयशम्शेर राणा पनि थापा नेतृत्वतर्फ, राजनीतिक समीकरणमा नयाँ तरंग

काठमाडौं ।
नेकपा (एमाले) का पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर सहित विभिन्न दलसँग आवद्ध चार जना नेता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रतिज्ञापत्र सम्बन्धी खुला प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा उनीहरू कांग्रेस सभापति गगन थापाको उपस्थितिमा पार्टी प्रवेश गरेका हुन्। कार्यक्रममा कांग्रेस नेताहरूले नवप्रवेशीलाई स्वागत गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता सुदृढ गर्न सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए।
कांग्रेस प्रवेश गर्नेमा रामवीर मानन्धर, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक केसी, रसुवा एमालेका पूर्वअध्यक्ष जनार्दन ढकाल तथा काठमाडौं–५ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवारका आकांक्षी डा. प्रणयशम्शेर राणा रहेका छन्।
मानन्धर २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी पूर्वमन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। यसअघि २०४९ सालमा उनले काठमाडौं महानगरपालिका–१६ का वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मको अनुभव बोकेका मानन्धरको कांग्रेस प्रवेशलाई राजधानीको राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
दीपक केसी लामो समय वाम राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका नेता हुन्। संगठनात्मक क्षमताका कारण उनी नेकपाको केन्द्रीय तहसम्म पुगेका थिए। त्यस्तै रसुवा जिल्लामा एमाले संगठन विस्तारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका जनार्दन ढकाल जिल्ला अध्यक्षसमेत भइसकेका नेता हुन्।
डा. प्रणयशम्शेर राणा भने २०७९ सालमा कांग्रेस परित्याग गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रवेश गरेका थिए। सोही वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–५ बाट रास्वपाका उम्मेदवार बनेका थिए। अहिले पुनः कांग्रेसमा फर्किनु उनको राजनीतिक पुनर्संरेखनका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै नवप्रवेशी नेताहरूले देशको वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सुशासनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिँदै कांग्रेसमा आबद्ध भएको बताएका छन्। उनीहरूले विचार, नीति र कार्यक्रममार्फत जनविश्वास पुनःस्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए।
कांग्रेस सभापति थापाले लोकतान्त्रिक शक्ति सुदृढ गर्न पार्टीले विचारमा स्पष्टता र व्यवहारमा जवाफदेहिता देखाउनुपर्ने बताए। उनले फरक पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूको अनुभव र ऊर्जा कांग्रेसका लागि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्लो समय दलहरूबीच हुने आवागमनले आगामी निर्वाचन तथा शक्ति समीकरणमा प्रभाव पार्न सक्ने संकेत देखिएको छ। विशेषतः काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा प्रभाव राख्ने नेताहरू कांग्रेस प्रवेश गर्नुले स्थानीय तह र संघीय निर्वाचनको रणनीतिमा असर पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न दलका नेता–कार्यकर्ताहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र वैचारिक मार्ग पुनःपरिभाषित गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। यस्तो अवस्थामा अनुभवी नेताहरूको कांग्रेस प्रवेशलाई पार्टी विस्तार र पुनर्संरचनाको संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ।
यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा आगामी राजनीतिक गतिविधि र चुनावी परिणामले तय गर्ने देखिन्छ। अहिलेका लागि भने एमाले र रास्वपाबाट आएका नेताहरूको कांग्रेस प्रवेशले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहस र समीकरणको संकेत दिएको छ।
