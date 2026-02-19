मलङ्गवामा गोलीकाण्ड : १५ वर्षीय बालक आकाश राम घाइते

सर्लाही ।
सर्लाहीको सदरमुकाम मलङ्गवामा बिहीबार (फागुन ७) गोली लागेर एक बालक घाइते भएका छन्। मलङ्गवा नगरपालिका–४ निवासी रामविश्वास रामका १५ वर्षीय छोरा आकाश रामलाई अज्ञात समूहले चलाएको गोली लाग्दा उनी घाइते भएका हुन्। प्राप्त जानकारी अनुसार घटना साँझतिर भएको बताइएको छ।
गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका आकाशलाई तत्काल उपचारका लागि स्थानीय अस्पतालमा लगिएको छ। चिकित्सकका अनुसार उनको अवस्था निगरानीमा राखिएको छ। घटनापछि क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था कडा बनाइएको छ भने प्रहरीले गोली प्रहारमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी कार्य तीव्र पारेको जनाएको छ।
घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेको र अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। स्थानीयवासीले दिनदहाडै भएको गोलीकाण्डले त्रासको अवस्था सिर्जना गरेको बताएका छन्। प्रहरीले घटनाबारे थप विवरण संकलन गरिरहेको छ।
