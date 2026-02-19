एनटोरक १२५ ले १.५ लाख प्रयोगकर्ता पार, देशभर ‘१५०के सेलिब्रेसन’

काठमाडौँ ।
टिभिएस एटीओआरक्यु १२५ले नेपालमा १ लाख ५० हजार प्रयोगकर्ता पार गर्दै दुई–पाङ्ग्रे बजारमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ । यस सफलतासँगै एनटोरक १२५ नेपालका सबैभन्दा लोकप्रिय प्रदर्शन–केन्द्रित स्कुटरमध्ये एकका रूपमा अझ मजबुत बनेको छ ।
उपलब्धि मनाउन जगदम्बा मोटर्स (शंकर समूहअन्तर्गत)ले देशभरका अधिकृत टिभिएस सोरुममा ‘१५०के सेलिब्रेसन’ आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा ग्राहक, राइडर समुदाय, डिलर तथा स्कुटरप्रेमीको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । यो उत्सव एनटोरक समुदायको विश्वास र साथप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने उद्देश्यले गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
१.५ लाख बिक्री अंक केवल संख्या मात्र नभई नेपाली सडकमा १.५ लाख एनटोरक स्कुटर गुडिरहेको विश्वासको प्रतीक भएको कम्पनीको भनाइ छ । यस उपलब्धिपछाडि ग्राहकको भरोसा, देशव्यापी डिलर सञ्जालको प्रतिबद्धता तथा बिक्री, सेवा, स्पेयर पाट्र्स, मार्केटिङ र लजिस्टिक्स टोलीको संयुक्त मेहनत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
लन्चदेखि नै एनटोरक १२५ ले रेसिङ–प्रेरित डिजाइन, दमदार पर्फर्मेन्स र स्मार्ट कनेक्टेड विशेषतामार्फत नेपालमा प्रदर्शन स्कुटरको परिभाषा नयाँ बनाउँदै आएको छ । विशेषगरी युवा वर्ग र सहरी यात्रुबीच यो प्रमुख रोजाइ बन्दै आएको छ ।
कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले १.५ लाख राइडरको माइलस्टोन बिक्री उपलब्धिमात्र नभई नेपाली राइडरको विश्वास र देशव्यापी डिलर तथा सेवा सञ्जालको समर्पणको प्रतिफल भएको बताउनुभयो । उनले एनटोरक समुदाय निर्माणमा योगदान गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।
जगदम्बा मोटर्स नेपालमा टिभिएस दुई–पाङ्ग्रे सवारीसाधनको अधिकृत वितरक हो । कम्पनीले नवीनतम मोबिलिटी समाधान, उत्कृष्ट सेवा समर्थन र राइडर–केन्द्रित अनुभवमार्फत देशभर ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
