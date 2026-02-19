 एमालेका २५ बाचा (प्रतिबद्धता)सार्वजनिक

काठमाडौँ ।
नेकपा एमालेले २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै २५ आधारस्तम्भमा आधारित समृद्धिको योजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले युवा स्वरोजगार प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण र डिजिटल रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर चुनावी घोषणापत्र अघि सारेको हो।
घोषणापत्रमार्फत आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली र सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यस्ता छन् २५ बाचा (प्रतिबद्धता)
–मर्यादित श्रमः स्वदेशमै रोजगारी, स्वदेशमै काम
–सुरक्षित, सम्मानजनक वासः आधुनिक, नागरिकमैत्री आवास
–गतिशील गाउँ, आधुनिक सहरः आर्थिक विकासको नयाँ लहर
–सहरको स्वच्छता, पूर्वाधारको पूर्णताः समुन्नत सहर हाम्रो प्रतिबद्धता
–स्वच्छ पानी, सफा आँगनः स्वस्थ नेपाली, हाम्रो अभियान
–उद्योग क्षेत्रको विस्तार, उत्पादनमा बृद्धिः २० प्रतिशत योगदान, राष्ट्रको समृद्धि
–आयात घटाउने, निर्यात बढाउनेः भुक्तानी सन्तुलन राष्ट्रिय पक्षमा ल्याउने
–आधुनिक खेती, उन्नत व्यवसायः कृषिमै रोजगारी, पर्याप्त आय
–हरियो वन, समुदायको धनः संरक्षण, उपयोग, दिगो व्यवस्थापन
–सहकारीमा सुशासन र पारदर्शिताः बचतकर्ताको हित, हाम्रो प्रतिबद्धता
–पर्यटकको वृद्धि, लामो बसाइः गाउँ, सहरमा काम र कमाइ
–खेतीयोग्य जमिनमा कुलो र नहरः बाह्रै महिना सिँचाइ, खाद्यमा आत्मनिर्भर
–गुणस्तरीय शिक्षा, उन्नत प्रविधिः ज्ञानयुक्त नागरिक, देशका निधि
–स्वस्थ खाना, योग/व्यायामः निरोगी नेपालको महाअभियान
–डिजिटल पूर्वाधारः विकास र सुशासनको आधार
–सुरक्षित यातायात, आधुनिक पूर्वाधारः दिगो विकास, समृद्धिको आधार
–स्वच्छ ऊर्जा, स्वदेशमा खपतः हरित विकास, विदेशमा निर्यात
–पुनर्निर्माण र नयाँ निर्माण
–सुदृढ वित्तीय प्रणालीः उत्पादनशील लगानी
–सिर्जनशीलता युवा, नवीन विचारः समाज रूपान्तरणको सुदृढ आधार
–ऊर्जावान् खेलाडी, देशको शानः खेलकुदको विकास, राष्ट्रको मान
–सफा हात, स्वच्छ प्रशासनः गुणस्तरीय सेवा, जनप्रिय शासन
–सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता
–नेपालका सद्भाव दूत, एनआरएनको सम्मानः मातृभूमिको विकासमा सार्थक योगदान
