संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयासमा दोषी ठहर: दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओललाई आजीवन कारावास

सोल ।
दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओललाई संवैधानिक व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयास गरेको ठहर गर्दै अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ। अदालतले सन् २०२४ मा घोषणा गरिएको सैनिक शासन (मार्सल ल) मार्फत विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोगमा उनलाई दोषी ठहर गरेको हो। फैसलामा अदालतले संविधानविपरीत कदम चाल्दै राज्यको लोकतान्त्रिक संरचनामाथि आघात पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।
अभियोजन पक्षले युनमाथि आपत्कालीन अधिकारको दुरुपयोग गर्दै सैनिक शक्तिको सहारामा सत्ता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको थियो। सुनुवाइका क्रममा प्रस्तुत प्रमाण र बयानका आधारमा अदालतले उनलाई राज्यविरुद्ध गम्भीर अपराध गरेको ठहर गरेको हो।
यो निर्णयसँगै दक्षिण कोरियाको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा महत्वपूर्ण मोड आएको विश्लेषण गरिएको छ। कानून र संवैधानिक व्यवस्थामाथि हस्तक्षेपको प्रयासविरुद्ध कडा सन्देश दिन अदालतले कठोर सजाय सुनाएको टिप्पणी कानुनी वृत्तमा गरिएको छ। फैसला सार्वजनिक भएसँगै देशभित्र राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ भने समर्थक र विरोधी पक्षबीच तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
