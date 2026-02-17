मध्यपूर्वमा अमेरिकी मिसाइल र लडाकु विमानको ओइरो, क्षेत्रीय तनाव थप चर्कियो

काठमाडौं ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि क्षेत्रीय तनाव पुनः चर्किएको छ। पछिल्ला केही दिनयता अमेरिकी मिसाइल प्रणाली र लडाकु विमानहरू खाडी क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
अमेरिकाले आफ्ना उन्नत वायु प्रतिरक्षा प्रणाली र लडाकु विमानहरूलाई मध्यपूर्वका विभिन्न सैन्य अड्डाहरूमा तैनाथ गरेको बताइएको छ। विशेषगरी इरान सँगको तनाव, इजरायल–गाजा द्वन्द्व, र यमनमा सक्रिय हुथी विद्रोही समूहका आक्रमणका कारण अमेरिकी कदम तीव्र भएको विश्लेषण गरिएको छ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय (पेन्टागन) का अनुसार, खाडी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सैनिक अड्डा तथा साझेदार मुलुकहरूको सुरक्षाका लागि अतिरिक्त क्षेप्यास्त्र प्रणाली, ड्रोन प्रतिरक्षा उपकरण र लडाकु विमान पठाइएको हो। विशेषगरी पर्शियन खाडी र रेड सी आसपास अमेरिकी युद्धपोत र फाइटर जेटहरूको सक्रियता बढेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यो सैन्य जमघटले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नयाँ प्रभाव पार्न सक्छ। एकातिर अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रलाई सुरक्षा आश्वासन दिन खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर यसले इरान समर्थित समूहहरूसँगको प्रत्यक्ष टकरावको जोखिम पनि बढाएको छ।
पछिल्ला महिनाहरूमा रेड सी क्षेत्रमा व्यापारी जहाजहरू लक्षित गरी भएका ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमणपछि अमेरिका र बेलायतले संयुक्त रूपमा केही सैन्य कारबाहीसमेत गरेका थिए। त्यसयता क्षेत्र झन् अस्थिर बन्दै गएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने संयमता अपनाउन आग्रह गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीहरूले कुनै पनि प्रत्यक्ष युद्धले विश्व ऊर्जा आपूर्ति र विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पर्शियन खाडी क्षेत्र विश्व तेल आपूर्तिको महत्वपूर्ण केन्द्र भएकाले यहाँको अस्थिरताले कच्चा तेलको मूल्यमा उतारचढाव ल्याउन थालेको छ।
हालसम्म प्रत्यक्ष ठूलो युद्ध सुरु नभए पनि अमेरिकी मिसाइल र लडाकु विमानको ओइरोले मध्यपूर्व फेरि एकपटक विश्व शक्तिहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको संकेत गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया