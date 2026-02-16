इजरायल र प्यालेस्टाइन युद्ध: मृतकको संख्या साढे ७२ हजार नाघ्याे, १ लाख ७१ हजार बढी घाइते

एजेन्सी ।
इजरायल र प्यालेस्टाइनबीचकाे जारी युद्धमा परी हालसम्म कूल मृतकको संख्या ७२ हजार ६१ पुगेको छ।साेही युद्धमा परी गत ७ अक्टोबर २०२३ देखि हालसम्म १ लाख ७१ हजार ७ सय १५ जना घाइते भएका छन् । गाजा स्वास्थ्य अधिकारीले युद्धविराम लागू भएदेखि ६ सय १ प्यालेस्टिनी नागरिककाे मृत्यु भएकाे र १ हजार ६ सय ७ घाइते बताएका छन्। इजरायलले गरेको हवाई आक्रमणमा परी गाजा पट्टीका विभिन्न स्थानमा आइतबार मात्रै ११ जनाको ज्यान गएको हाे ।
नागरिक रक्षा निकायका अनुसार उत्तरी दक्षिणी गाजाका शरणार्थी शिविर र विस्थापितहरूको आश्रयस्थलमा यी आक्रमणहरू भएका हुन् । यसअघि नौ जनाको मृत्यु भएको बताइए पनि पछि मृतकको संख्या परिमार्जन गरिएको थियो । नागरिक रक्षा प्रवक्ता महमुद बसलले इजरायली लडाकु विमान र ड्रोनले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेको बताउनुभयो । गाजा शहरको पश्चिममा पर्ने तेल अल–हावामा भएको ड्रोन आक्रमणमा सामी अल–दहदोह नाम गरेका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । जो इस्लामिक जिहाद समूहका सदस्य रहेको बताइएको छ ।
त्यस्तै, उत्तरी गाजाको बेत लाहियामा भएको अर्को आक्रमणमा तीन जना गम्भीर घाइते भएका छन् । यसअघि जबालिया शरणार्थी शिविर र खान युनिसमा भएका दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार इजरायली सेनाले जबालियाको उत्तरमा रहेको शेख जायद क्षेत्रमा घरहरू समेत भत्काएका छन् । गाजा शहरको पूर्वी भागमा पर्ने अल–तुफाह क्षेत्रमा पनि आर्टिलरी गोलाबारी भएको खबर छ ।
