वरिष्ठ समाजसेवी स्व. भरतलाल श्रेष्ठको १० औं स्मृतिमा रक्तदान, ३३ जना सहभागी

काठमाडौं ।
नेपालको सञ्चार, व्यापार र सामाजिक क्षेत्रका शिखर व्यक्तित्व स्व. भरतलाल श्रेष्ठको १० औं पुण्यतिथिको अवसरमा राजधानीको काष्ठमण्डप डबलीमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । स्व. श्रेष्ठको स्मृतिमा विगत एक दशकदेखि गरिँदै आएको नियमित वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्ष ३३ जनाले रक्तदान गरेका हुन्।
स्व. श्रेष्ठको योगदानलाई स्मरण गर्दै आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका समाजसेवी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणको उपस्थिति रहेको थियो । रगतको अभावमा कसैले ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँको पुण्य तिथिलाई सामाजिक सेवाको रूपमा मनाउने परम्परा अनुसार यो कार्यक्रम गरिएको कामना न्यूज पब्लिकेशन्स् प्रा.लि. का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रबन्ध सम्पादक दिरेकलाल श्रेष्ठले जानकारी गराउनुभयो ।
स्व. भरतलाल श्रेष्ठ नेपालको सामाजिक र व्यावसायिक इतिहासमा एक प्रतिष्ठित नाम हो । उहाँको योगदानलाई सञ्चार र प्रकाशन: उहाँले कामना न्यूज पब्लिकेसन्स् प्रालिको संस्थापक अध्यक्षका रूपमा नेपाली पत्रकारिताको व्यवसायिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्नुभएको छ।
व्यापारिक क्षेत्रमा विशाल बजार कम्पनीका पूर्व अध्यक्ष तथा विशाल बजार व्यापार संघको नेतृत्व गर्दै उहाँले नेपालको संगठित व्यापारिक क्षेत्रलाई नयाँ उचाई दिनुभएको थियो ।
लायन्स क्लब मार्फत समाजसेवीका रूपमा उहाँले लायन्स क्लब अफ नेपालको पूर्व डिस्ट्रिक्ट गभर्नर जस्तो गरिमामय पद सम्हाल्दै थुप्रै मानवीय सेवाका कार्यहरू सम्पन्न गर्नुभएको थियो ।
सामुदायिक र शैक्षिक योगदान: उहाँ स्यस्य: समाजका संस्थापक अध्यक्ष र द रोलिङ स्टोनस् स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो । शिक्षा र जातिय उत्थानमा उहाँको सक्रियता सधैं प्रेरणादायी रह्यो ।
समाजसेवी श्रेष्ठको निधनपश्चात् कामना प्रकाशन,उहाँको परिवार र शुभचिन्तकहरूले उहाँको स्मृतिमा सामाजिक कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । काष्ठमण्डप डबलीमा आयोजित यो रक्तदान कार्यक्रम त्यसैको एक कडी हो ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले स्व. श्रेष्ठलाई एक सफल उद्यमी मात्र नभई ‘हृदय भएका समाजसेवी’ का रूपमा चर्चा गरेका थिए । “उहाँले समाजका हरेक क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदान अतुलनीय छ । आजको यो रक्तदान कार्यक्रम उहाँको सेवाभाव प्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हो,” कार्यक्रमका सहभागीले बताए ।
यस कार्यक्रमबाट संकलित रगतले बिरामीहरूको उपचारमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । स्व. श्रेष्ठले देखाउनुभएको सत्कर्मको मार्गलाई पछ्याउँदै आगामी वर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता आयोजकले गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया