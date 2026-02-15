एयू अध्यक्ष युसुफ: अफ्रिकामा शान्ति र सुरक्षा संकट गहिरो

काठमाडौं ।
अफ्रिकी संघ (एयू) आयोगका अध्यक्ष महमुद अली युसुफले महाद्वीपका विभिन्न क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षाको अवस्था कमजोर भएकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबास्थित एयू मुख्यालयमा शनिबार र आइतवार सञ्चालन भइरहेको एयूका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको ३९ औँ साधारण सत्रको उद्घाटनमा उहाँले यस विषयमा टिप्पणी गर्नुभयो।
युसुफले धेरै अफ्रिकी देशहरूको राजनीतिक र संस्थागत कमजोरीलाई महाद्वीपीय सुरक्षाका चुनौतीको मुख्य कारणको रूपमा औँल्याउँदै खुला र लुकेका द्वन्द्वहरू दीर्घकालीन हुने संकेत गर्नुभयो। विशेषगरी सुडान, पूर्वी प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र सोमालियाको संकटलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भने कि अस्थिरताले जनतामा ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ।
एयू अध्यक्षको यस चेतावनीले महाद्वीपभर शान्ति र सुरक्षाको अवस्था सुधार्न तत्काल कदम आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
