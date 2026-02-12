ओप्पो रेनो १५ फाइभजी नेपाली बजारमा सार्वजनिक

काठमाडौँ
ओप्पो नेपालले आफ्नो रेनो शृङ्खलाअन्तर्गतको नयाँ दूरसञ्चार सक्षम स्मार्ट दूरभाष ‘ओप्पो रेनो १५ फाइभजी’ औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्दै नेपाली बजारको उच्चस्तरीय स्मार्ट दूरभाष वर्गमा आफ्नो उपस्थितिलाई थप सुदृढ बनाएको छ । प्रमुख नमुना स्तरको उपकरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको यस दूरभाषले आधुनिक प्रविधि, आकर्षक बनावट तथा प्रयोगकर्ता–केन्द्रित विशेषतासहित उच्चस्तरीय प्रयोग अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
उच्चस्तरीय अपेक्षालाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिएको ओप्पो रेनो १५ फाइभजीमा ६.५९ इन्चको पूर्ण उच्च स्पष्टता प्लस एमोलेड प्रदर्शन पर्दा १२० हर्ज पुनःताजगी दरसहित उपलब्ध छ, जसले स्पष्ट, उज्यालो र मृदु दृश्य अनुभव प्रदान गर्दछ। यस दूरभाषमा क्वालकम स्न्यापड्रागन ७ जेनेरेसन ४ चलदूरभाष मञ्च प्रयोग गरिएको छ, जसले दैनिक प्रयोगदेखि बहुकार्य सम्पादनसम्म स्थिर र प्रभावकारी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्दछ। ६५०० मिलिएम्पियर घण्टा क्षमताको ब्याट्री र ८० वाट अति द्रुत चार्ज प्रविधिले लामो समयसम्म प्रयोग र छिटो विद्युत् भर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।
तस्बिर खिच्ने क्षमतालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै यसमा प्रकाशीय दृश्य स्थिरिकरणसहितको ५० मेगापिक्सेल मुख्य क्यामेराको नेतृत्वमा तीनवटा पछाडिका क्यामेरा प्रणाली समावेश गरिएको छ। यसअन्तर्गत ५० मेगापिक्सेल टेलिफोटो क्यामेरा र ८ मेगापिक्सेल अति–विस्तृत कोण क्यामेरा रहेका छन् । अगाडितर्फ ४ के दृश्य अभिलेखन समर्थन गर्ने ५० मेगापिक्सेल अति–विस्तृत कोण अगाडिको क्यामेराले स्व–तस्बिर तथा दृश्य सामग्री निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउँछ ।
यस दूरभाषको औपचारिक सार्वजनिक कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गरिएको थियो, जसमा सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधि, उद्योग साझेदार तथा प्रविधि क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले दूरभाषका प्रमुख विशेषता, निर्माण गुणस्तर तथा समग्र प्रयोग अनुभव प्रत्यक्ष अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
प्रदर्शन पर्दाले १.०७ अर्ब रङ समर्थन गर्ने, १२०० निट्ससम्म उच्च चमक प्रदान गर्ने तथा गोरिल्ला ग्लास सेभेन आइ सुरक्षा तहसहित आउने भएकाले दृश्य स्पष्टता र मजबुती दुवै सुनिश्चित गर्दछ । कलर सञ्चालन प्रणाली १६ मा आधारित यस दूरभाषमा प्रदर्शन पर्दाभित्रै औँठाछाप पहिचान तथा अनुहार चिनेर खोल्ने सुविधा समावेश गरिएको छ। साथै, पाँचौँ पुस्ताको मोबाइल सञ्जाल समर्थन, ताररहित इन्टरनेट सिक्स, ब्लुटुथ संस्करण ५.४, अवरक्त नियन्त्रण सुविधा र दोहोरो नानो सिम सुविधाले यसलाई भविष्यका लागि तयार उपकरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
ओप्पो रेनो १५ फाइभजी नेपालभरका ओप्पो आधिकारिक पसल तथा साझेदार वितरण माध्यममार्फत उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया