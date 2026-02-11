अर्जुनचौपारीको नवग्रहमा १० लाख दीप प्रज्वलन गरिने

स्याङ्जा ।
यही फाल्गुन ३ गते महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकास्थित नवग्रह मन्दिरमा ९ लाख ९ हजार ९ सय ९९ दीप प्रज्वलन गरिने भएको छ । नेपालकै पहिलो नवग्रह मन्दिरको रुपमा परिचित उक्त मन्दिरमा आयोजना गरिने दीप प्रज्वलन कार्यक्रमलाई भव्य र ऐतिहासिक बनाउने तयारी गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । महाशिवरात्रि हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको विशेष पर्वका रुपमा मनाइन्छ ।
भगवान् शिवको आराधना, उपवास, जागरण र दीप प्रज्वलनजस्ता धार्मिक गतिविधिहरु यस पर्वका मुख्य आकर्षण हुन् । यही धार्मिक आस्थालाई थप सुदृढ गर्दै अर्जुनचौपारीको नवग्रह मन्दिरमा ९ लाख ९ हजार ९ सय ९९ दीप प्रज्वलन गरिनु विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । आयोजकका अनुसार उक्त दिन मन्दिर परिसरलाई दीपमालिकाले झिलिमिली बनाइनेछ भने हजारौं भक्तजनहरुको उपस्थितिले क्षेत्र नै आध्यात्मिक वातावरणले भरिपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
दीप प्रज्वलनसँगै सोही दिन विद्यालयस्तरीय भजन प्रतियोगिताको समेत आयोजना गरिएको छ । अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको वार्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यार्थीहरुमा रहेको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराउने, मौलिक संस्कार–संस्कृति तथा आध्यात्मिक मूल्य–मान्यताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रथम विद्यालयस्तरीय भजन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रतियोगिताले विद्यार्थीहरुलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक चेतनासँग जोड्दै सिर्जनशीलता अभिवृद्धि गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागी हुने विद्यालयहरुले प्रस्तुत गर्ने भजनमा अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावनाहरुको प्रवद्र्धनका भाव समेट्नुपर्नेछ । साथै नैतिक शिक्षा, सदाचार, सामाजिक सद्भाव र आध्यात्मिक चेतनासम्बन्धी सन्देशलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तथा परम्परागत भजनलाई विशेष रुपमा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ, जसले मौलिक संस्कृति संरक्षणमा टेवा पुग्ने गाउँपालिकाले अपेक्षा गरेको छ ।
प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन इच्छुक विद्यालयहरुले फाल्गुन १ गतेभित्र गाउँपालिकाको कार्यालयमा गई आफ्नो विद्यालयको नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ । समयमै नाम दर्ता गराएका विद्यालयहरुलाई प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन अवसर प्रदान गरिने जनाइएको छ । प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने विद्यालयहरुलाई आकर्षक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । प्रथम हुने विद्यालयले २५ हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ भने द्वितीय र तृतीय हुने विद्यालयहरुले क्रमशः १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ नगदसहित प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछन् ।
कार्यक्रमकै अवसरमा ख्यातिप्राप्त कलाकारहरुद्वारा भजन कन्सर्ट पनि आयोजना गरिनेछ । चर्चित भजन गायक–गायिकाहरुको प्रस्तुतीले कार्यक्रमलाई थप आकर्षक र भव्य बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । धार्मिक भजन तथा सांगीतिक प्रस्तुतीमार्फत उपस्थित भक्तजनहरुलाई आध्यात्मिक आनन्द प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाले नवग्रह मन्दिरलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन योजना अघि बढाएको छ । ९ लाख ९ हजार ९ सय ९९ दीप प्रज्वलनजस्तो विशाल धार्मिक कार्यक्रमले मन्दिरको प्रचार–प्रसारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । यस कार्यक्रमले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश तिवारीले बताउनुभयो ।
स्थानीयवासीहरु पनि कार्यक्रमप्रति उत्साहित देखिएका छन् । महाशिवरात्रिको अवसरमा हुने दीप प्रज्वलन, भजन प्रतियोगिता र कन्सर्टले धार्मिक उत्सवलाई थप उल्लासपूर्ण बनाउने उनीहरुको भनाइ छ । विशेष गरी विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराइएकाले नयाँ पुस्तामा धर्म, संस्कृति र नैतिक मूल्यप्रति सकारात्मक सोच विकास हुने विश्वास गरिएको छ । समग्रमा, अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा महाशिवरात्रिको अवसरमा आयोजना गरिने ९ लाख ९ हजार ९ सय ९९ दीप प्रज्वलन तथा विद्यालयस्तरीय भजन प्रतियोगिताले धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनलाई एकैसाथ अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । गाउँपालिकाको पहलमा हुन लागेको यो कार्यक्रमले अर्जुनचौपारीलाई राष्ट्रियस्तरमै चिनाउने विश्वास आयोजकले व्यक्त गरेका छन् ।
