अमेरिकामा बसोबास अनुमति पाएका ७ हजार नेपालीलाई देशनिकाला गर्न ट्रम्प प्रशासनलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं ।

अमेरिकामा अस्थायी रूपमा बसोबास अनुमति (TPS) पाएर बस्दै आएका करिब ७ हजार नेपालीलाई देशनिकाला गर्ने बाटो खुलेको छ। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले लिएको कडा आप्रवासन नीतिलाई संघीय अदालतले समर्थन गरेपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो।

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा लिइएको Temporary Protected Status (TPS) खारेज गर्ने निर्णयमा रोक लगाउन अस्वीकार गरेसँगै नेपाली आप्रवासीहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि मानवीय आधारमा अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई TPS सुविधा दिएको थियो।

TPS अन्त्यसँगै अब नेपाली आप्रवासीहरूलाई वैकल्पिक भिसा स्थिति प्राप्त गर्नुपर्ने वा स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। अन्यथा उनीहरू निर्वासनको जोखिममा पर्नेछन्।

अमेरिकामा रहेका नेपाली समुदाय, मानवअधिकारकर्मी तथा आप्रवासनसम्बन्धी संघसंस्थाले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै मानवीय आधारमा पुनः विचार गर्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले समेत कूटनीतिक पहलमार्फत प्रभावित नेपालीहरूको हित संरक्षणका लागि प्रयास भइरहेको जनाएका छन्।

