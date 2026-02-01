गृहमन्त्री अर्यालद्वारा भक्तपुरको दुई वटा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको निरीक्षण, बालसुधार गृह पनि पुगे

काठमाडौँ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भक्तपुरमा रहेको दुई वटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगी त्यहाँको वस्तुस्थिति जानकारी लिएका छन्।
आइतबार गृहमन्त्री अर्याल गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव तथा सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्ले लगायतको टोलीले भक्तपुरमा रहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रमुख निर्वाचन अधिकृत नवराज दाहाल र क्षेत्र नम्बर २ का राधिका सुवालसँग निर्वाचन केन्द्रित तयारी र प्रशासनिक कार्यहरूको बारेमा जानकारी गराएका थिए।
त्यस अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले भक्तपुरको निर्वाचन केन्द्रित सुरक्षा अवस्था र निर्वाचनको तयारीबारे मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूसँग छलफल गरेका थिए । छलफलमा मन्त्री अर्यालले आसन्न निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले सम्पन्न गर्न प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको ठुलो भूमिका रहने हुँदा त्यस तर्फ ध्यान दिएर सेवा प्रवाहमा लाग्न निर्देशन दिए।
यस्तै, आजै, गृहमन्त्री अर्याल भक्तपुरको मध्यपुरथिमि–२ सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहको स्थलगत अनुगमनका लागि पुगेका छन् । माघ ८ गतेको मध्य राति सुधार गृहमा भएको आगजनी र ढुङ्गा मुडा पश्चात् गृहमन्त्री आइतबार सुधार गृहको वस्तुस्थिति बुझ्न त्यहाँ पुगेका छन्।
गृहमन्त्री अर्यालले सो घटना पश्चात् अहिले सो सुधार गृहमा रहेका १८ वर्षमाथिका बाल बिज्याइँकर्तालाई नुवाकोटमा रहेको कारागारभित्र रहेको छुट्टै ब्लकमा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ।
