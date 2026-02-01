मोरङ–६ बाट डा. शेखर कोइराला : कोइराला विरासतका उत्तराधिकारी, जनप्रिय र देशलाई निकास दिन सक्ने नेता

काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसको इतिहाससँग कोइराला परिवारको नाम अभिन्न रूपमा जोडिएको छ। प्रजातन्त्र स्थापना, संवैधानिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणमा कोइराला परिवारले खेलेको भूमिका नेपाली राजनीतिक इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिएको छ। यही गौरवशाली विरासतलाई निरन्तरता दिँदै डा. शेखर कोइराला आजको नेपाली राजनीतिमा एक जिम्मेवार, बौद्धिक र जनप्रिय नेताका रूपमा स्थापित हुँदै गएका छन्।

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइराला, लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रज गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका व्यक्तित्वले नेपाली कांग्रेसलाई जनताको पार्टीको रूपमा स्थापित गरेका थिए। सोही परम्परामा हुर्किएका डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र, विधि र विचारको राजनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएका छन्।

मोरङ क्षेत्र नम्बर–६ बाट उम्मेदवार रहेका डा. कोइरालाको पृष्ठभूमि केवल राजनीतिक मात्र होइन, शैक्षिक र पेशागत रूपमा पनि बलियो छ। चिकित्साशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका उनी स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय र सुशासनका पक्षधर मानिन्छन्। राजनीतिमा स्पष्ट विचार, संयमित अभिव्यक्ति र निडर निर्णय क्षमताका कारण उनी युवा, बुद्धिजीवी र आम मतदातामाझ लोकप्रिय बन्दै गएका छन्।

हाल देश आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा डा. शेखर कोइरालालाई देशलाई निकास दिन सक्ने सम्भावनाशील नेताका रूपमा हेरिएको छ। उनी व्यक्तिवादी होइन, संस्थागत नेतृत्वमा विश्वास राख्ने नेता भएको भन्दै कांग्रेसभित्र र बाहिर समर्थन बढ्दो छ।

मोरङ–६ मा उनको उम्मेदवारीलाई केवल एक निर्वाचन प्रतिस्पर्धा मात्र नभई विचार, मूल्य र परिवर्तनको अभियानका रूपमा हेरिएको छ। जनताको घरदैलोमा पुगेर समस्या सुन्ने, समाधानका स्पष्ट धारणा राख्ने र इमानदार राजनीतिक अभ्यासप्रति प्रतिबद्धता जनाएकाले उनी अहिले जनतामाझ निकै लोकप्रिय देखिएका छन्।

कोइराला विरासतको अनुभव, आधुनिक सोच र लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको संगमका रूपमा डा. शेखर कोइरालालाई धेरैले नेपाली राजनीतिमा भरोसायोग्य विकल्पका रूपमा लिएका छन्।

