मधेसमा निर्वाचन सुरक्षाका लागि ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं ।

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण बनाउन मधेस प्रदेशभर तीन तहको कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। प्रदेशका आठ जिल्लामा रहेका २,१६० मतदानस्थलमध्ये ठूलो हिस्सा अति संवेदनशील सूचीमा राखी ड्रोन, सीसी क्यामेरा र विशेष रणनीतिसहित सुरक्षा परिचालन गरिएको छ।

खुला सीमा, विगतका घटनाक्रम र सामाजिक–सांस्कृतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, म्यादी प्रहरी र नेपाली सेनासमेत गरी ५० हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। विशेषगरी सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता थप कडा बनाइएको छ।

