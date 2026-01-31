डिजेल र मट्टीतेलको भाउ बढ्यो


काठमाडौं ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ । निगमले आइतबार बिहानदेखि लागू हुने गरी डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर तीन रुपियाँले बढाएको हो । भने, पेट्रोल र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने यथावत राखिएको छ ।

निगमका अनुसार इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट जनवरी ३१ मा प्राप्त नयाँ खरिद मूल्यअनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १२ पैसा, डिजेलमा ४ रुपियाँ ६६ पैसा र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपियाँ ४९ पैसाले मूल्य बढेर आएको छ ।

यस्तै, हवाई इन्धनको मूल्य भने प्रतिलिटर १०८ रुपियाँले घटेर आएको निगमले जनाएको छ । नयाँ खरिद मूल्यअनुसार नै आन्तरिक बजारमा मूल्य समायोजन गरिएको निगमले जनाएको छ ।

