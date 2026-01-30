माघ १६ गते शुक्रबार,यस्तो छ तपाईंको राशिफल

मेष : तपाईका लागि दिन शुभ छ । पैसा प्राप्ति, सम्मान, व्यवसायबाट सन्तुष्टि, कार्य सफल होला ।
वृष : उत्तम समय आएकाले धन लाभ, मानसिक स्वस्थता, सुख–सन्तोष, व्यापारिक लाभ हुन सक्छ ।
मिथुन : समय बलवान् छ । साथीभाइ–इष्टमित्रबाट उपहार, व्यापार–पेसामा सफलता हुने देखिन्छ ।
कर्कट : समय अनुकूल छैन । दुर्घटना, रोगव्याधिको भय, काममा असफलता, धन हानि हुन सक्छ ।
सिंह : शुभ समयको आगमन भएकाले सुख, धन लाभ, मिष्ठान्न भोजन, इष्टमित्रको सहयोग होला ।
कन्या : दिन उत्तम फलदायक छ । कार्य सिद्धि, वस्तु वा सेवाको प्राप्ति, शारीरिक स्वस्थता होला ।
तुला : समय शुभ छ । राज्यबाट लाभ, इज्जत–प्रतिष्ठामा वृद्धि, पढाइमा सफलता हुने देखिन्छ ।
वृश्चिक : समय अनुकूल नभएकाले काममा बाधा, धन र समयको नोक्सानी, रोगको भय होला ।
धनु : दिन बलवान् छ । समस्या समाधान, यश–कीर्ति बढ्ने, वाहन–सुख, धन लाभ हुन सक्छ ।
मकर : तपाईंका लागि दिन शुभ छ । पढाइ, प्रतियोगिता, मुद्दामामिला आदिमा विजय, लाभ होला ।
कुम्भ : समय उत्तम भएकाले कार्य सिद्धि, स्वास्थ्य लाभ, सन्तान–सुख, सुखानुभूति हुने देखिन्छ ।
मीन : सजग रहनुस् । इष्टमित्रमा विवाद, व्यर्थमा दौडधूप, दिनचर्या अस्तव्यस्त नहोला भन्न सकिन्न ।
प्रतिक्रिया