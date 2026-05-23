रुपन्देहीमा नक्कली नोट छाप्ने गिरोह पक्राउ

काठमाडौं ।

रुपन्देही प्रहरीले नक्कली नेपाली नोट छाप्ने कार्यमा संलग्न दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका क्षेत्रबाट प्रहरीले कम्प्युटर, प्रिन्टर, मोबाइल, कैची तथा नक्कली नोटसहित उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा भारत उत्तर प्रदेशका ३८ वर्षीय अब्दुल हमिद र रुपन्देहीका २२ वर्षीय अनिल पासी रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार गोप्य सूचनाका आधारमा गरिएको अनुसन्धानपछि उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउ परेकाबाट पाँच सय दरका ३० थान नक्कली नोटसहित नोट छाप्न प्रयोग गरिएका सामग्री बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

