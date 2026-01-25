नेपाल स्पोर्ट्स समिट २०२६ फागुनमा हुने

नेपाललाई विश्वस्तरीय खेल केन्द्र बनाउने लक्ष्य

काठमाडौं।

नेपाललाई विश्वस्तरीय खेलकुद केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ ‘नेपाल स्पोट्र्स समिट २०२६’ (एनएसएस २०२६) आयोजना हुने भएको छ ।

नेपाल स्पोट्र्स समिट कमिटीले आइतबार काठमाडौँमा आगामी फागुन ५ गते उक्त ऐतिहासिक राष्ट्रिय मञ्चको आयोजना हुने आधिकारिक घोषणा गरेको हो । यो समिट नेपालकै पहिलो संरचित राष्ट्रिय खेल सम्मेलन मञ्च हुनेछ, जसले उच्चस्तरीय कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि, कर्पोरेट नेतृत्व, सरकारी अधिकारी र खेल प्रशासकहरूलाई एउटै छानामुनि एकत्रित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

समिटमा नेपालको खेलकुद क्षेत्रका नीतिगत पक्ष, पूर्वाधार, सञ्चार, डिजिटल सामग्री तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयहरू समेटेर पाँचवटा उच्चस्तरीय प्यानल छलफलहरू सञ्चालन गरिने आयोजकले जनाएका छन् । छलफलका सत्रहरूमा खेलकुदमार्फत विश्वव्यापी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने ‘खेल कूटनीति’, नेपालको खेल पूर्वाधार इकोसिस्टम निर्माण, उदीयमान खेलहरूलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास, खेल विकास र मोनेटाइजेसनमा सञ्चारको भूमिका तथा डिजिटल खेल कथावाचनको शक्ति जस्ता विषयहरूमा विज्ञहरूले बहस गर्नेछन् ।

कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदै आयोजक आमिर अख्तरले नेपाल स्पोर्ट्स समिट २०२६ केवल एउटा कार्यक्रम मात्र नभएर खेल, कूटनीति, पर्यटन र आर्थिक विकासलाई एकीकृत गर्ने राष्ट्रिय अभियान भएको बताए । उनका अनुसार समिटको मुख्य दृष्टिकोण नेपालको खेल इकोसिस्टमलाई विश्वव्यापी अवसरहरूसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत देशको खेल भविष्यलाई रूपान्तरण गर्नु रहेको छ । त्यसैगरी, अर्का आयोजक भास्कर राजकर्णिकारले यो समिटले नीति निर्माता, लगानीकर्ता र विश्व संस्थाहरूबीच संवादको वातावरण सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै नेपालको प्राकृतिक लाभ र युवा ऊर्जालाई दीर्घकालीन वृद्धिमा बदल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

समिटको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई विश्वस्तरीय खेल पर्यटन गन्तव्यको रूपमा स्थापित गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्नु र नेपालको खेल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन दिगो साझेदारी निर्माण गर्नु रहेको छ । कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रमुख समूहहरूमा कूटनीतिज्ञ, अन्तर्राष्ट्रिय मिसनहरू, कर्पोरेट नेतृत्व, नीति निर्माता र खेल उद्योगका सरोकारवालाहरू रहनेछन् । समिटको बारेमा थप जानकारी र प्यानलिस्टहरूको नामावली आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत क्रमशः सार्वजनिक गरिने आयोजक कमिटीले जनाएको छ ।

