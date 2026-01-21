गुल्मीमा मलामी बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ८ जना घाइते

काठमाडौँ।

गुल्मी जिल्लाको रुरु गाउँपालिका–१ खोल्टेपानीस्थित मदन भण्डारी सडक (रिडी–खर्ज्याङ) खण्डमा जीप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने आठ जना घाइते भएका छन्।

बुधबार दिउँसो पाल्पाको जोगिथुमबाट रिडीघाटतर्फ मलामी लिएर आउँदै गरेको लु १ च ६९८५ नम्बरको जीप सडकबाट करिब १० मिटर तल खसेको हो। दुर्घटनामा घाइतेहरूलाई उद्धार गरी रुरु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिडीमा उपचारका लागि लगिएको थियो।

उपचारका क्रममा पाल्पा रिब्दिकोट गाउँपालिका–१ का २६ वर्षीय टिकाराम कुमाललाई चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको गुल्मीका प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगाबहादुर सारुले जानकारी दिए। उनका अनुसार मृतकको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको थियो।

अन्य घाइतेहरूको अवस्था मध्यम रहेको र उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनाको कारणबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com