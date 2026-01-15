सागरले ल्याए ल्होसार डेनमुला

गायक तथा संगीतकार सागर पाख्रिन तामाङले नया सांगीतिक कोसेली ल्होसार डेनमुला सार्वजनिक गरेका छन्।
तामाङ ल्होसारको सांस्कृतिक भाव, तामाङहरूको कला, धर्म र परम्परालाई जीवन्त रूपमा समेटिएको गीतमा सागरले गायिका सुमिना लो तामाङस“ग सहकार्य गरेका छन्। गीतमा सागर स्वयम्को संगीत, चन्द्र दोङ राजुको शब्द रचना तथा अर्पण थेङ तामाङको एरेन्जमेन्ट र मिक्सिङ रहेको छ।

गीत अर्पण स्टुडियो (नेपाल) र जीपी स्टुडियो (जापान) मा रेकर्ड गरिएको गीतको भिडियोमा तामाङ संस्कृतिको दृश्यात्मक सौन्दर्यलाई कलात्मक ढंगले उतारिएको छ। भिडियोले तामाङ समुदायको मौलिक पहिचान, संस्कार र सामूहिक जीवन शैलीलाई संगीत र दृश्यमार्फत सशक्त रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

भिडियोमा अमिर दोङ, रिया लामा, कुइसाङ रुम्बा, छिरिङ लामा एञ्जला लामा, सावित्री लामालगायतले अभिनय गरेका छन्। ल्होसारको सांस्कृतिक र भावनात्मक सौन्दर्य झल्काउने भिडियोमा निर्देशन, छाया“कन, सम्पादन र कलर सूर्य लामाको रहेको छ। त्यसगरी नृत्य निर्देशन सरस्वती धमला, छाया“कन जेनिश तामाङ, कला निर्देशन मानिक पाख्रिनको रहेको छ। भिडियो सागर पाख्रिन युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com