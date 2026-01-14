सलाम सुरक्षा निकायलाई: सिन्धुली बैंक लुटमा संलग्न चार जना घाङ्लेख–१ सुकाचुरीको जंगलबाट पक्राउ

सिन्धुली ।

सिन्धुली जिल्लामा भएको बैंक लुटपाट घटनामा संलग्न चार जनालाई सुरक्षा निकायले पक्राउ गरेको छ। फरार अवस्थामा रहेका उनीहरूलाई घाङ्लेख गाउँपालिका–१ स्थित सुकाचुरी जंगल क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीका अनुसार बैंक लुटपछि फरार रहेका अभियुक्तहरूको खोजीका लागि विशेष अपरेसन सञ्चालन गरिएको थियो।

सोही क्रममा जंगलमा लुकेर बसेको अवस्थामा चारै जनालाई नियन्त्रणमा लिन सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिहरू बैंक लुटको योजनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनीहरूको साथबाट लुटमा प्रयोग गरिएका सामग्री तथा केही शंकास्पद वस्तुहरू पनि बरामद गरिएको प्रहरी स्रोतले बताएको छ।

घटनापछि जिल्लामा व्यापक सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको थियो भने स्थानीयवासीको सूचनाका आधारमा सुरक्षा निकायले खोजी अभियानलाई तीव्र बनाएको थियो। समयमै गरिएको समन्वित कारबाहीले फरार अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न सफल भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा सुरक्षा निकायको प्रशंसा गरिएको छ। पक्राउ परेकामाथि आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको र बैंक लुट घटनासँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूको खोजी पनि जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2026 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com