एमाले खोटाङबाट पूर्व सांसद भट्टराईसहितको नाम प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस

खोटाङ ।
पुष–२२, नेकपा९एमाले० खोटाङले आगामी फागुन–२१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एमाले केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्व सांसद् विशाल भटराइसहित १० जना नेताको नाम सिफरिस गरेको छ । सोमबार दिक्तेलमा बसेको एमाले सचिवालय समितिको बैठकले भट्टराईसँगै कोशी प्रदेश समितिका उप–सचिव देवान राई, जिल्ला अध्यक्ष देवबिक्रम राई, पूर्व केन्द्रीय सदस्यहरु खगेन्द्र राई र रमेश पौडेल, प्रदेशसभा सदस्य एवम् कोशी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री पाँचकर्ण राई ‘पिके’को नाम पनि सिफरिस गरेको छ ।
यस्तै, पूर्व जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद दंगाल, प्रदेश लेखा आयोग समितिका सचिव ओमप्रकाश घिमिरे, जिल्ला सचिवालय सदस्य धनकुमारी श्रेष्ठ र जेनजी समूहबाट अखिलका केन्द्रीय सदस्य विष्णु उपरकोटीलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
दिक्तेलबजारस्थित पुष्पलाल स्मृति भवनमा बसेको एमाले सचिवालय समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि आकांक्षीहरु धेरै भएपछि सबै जना नेताको नाम सर्वसहमत निर्णय गरेर प्रदेश समितिमा पठाइएको एमालेले जनाएको छ । एमाले खोटाङले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि यसअघि नै उषाकला राई, खगेन्द्र राई र कर्ण घलेको नाम सिफारिस गरेको थियो । जिल्लाबाट सर्वसहमत सिफारिस भएका नेताहरुमध्ये उषाकलाको नाम केन्द्रीय समितिको बन्द सूचीमा समावेश भएर निर्वाचन आयोगमा पेश भइसकेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फ एक नम्बरमा सिफारिस हुनुभएका भट्टराई २०७० मा भएको संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनमा खोटाङ क्षेत्र नम्बर–२ बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । २०७४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएका भट्टराईले एमाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी समेत सम्हाली सक्नुभएको छ । २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भने, वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का नेता रामकुमार राई ‘पासाङ’सँग पराजित हुनुभएको थियो ।
जिल्लामा क्रियाशील तीन ठूला राजनीतिक दलमध्ये नेपाली काँग्रेस खोटाङले भने, अझै पनि उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० खोटाङले यसअघि नै सात जना नेताको नाम छनोट गरेर केन्द्रीय समितिमा सिफारिस गरिसकेको छ ।
केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको एमालेले आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवारसमेत छनोट गर्न थालेपछि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने सङ्केत देखिएको छ ।प्रतिनिधिसभातर्फ जिल्लामा एक मात्र निर्बाचन क्षेत्र कायम छ ।
