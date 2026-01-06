मेयर बालेन शाहले भदौ २३–२४ का घटनामा आयोगलाई लिखित बयान पेस गरे

काठमाडौं ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएका घटनासम्बन्धी छानबिनका लागि गठित आयोगलाई लिखित जवाफ बुझाएका छन्। आयोगले पेश गरेको प्रश्नावली अनुसार शाहले आवश्यक विवरण लिखित रूपमा पेस गरेको आयोग प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, मेयर शाहसँग बयान लिने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको छ। यो कदमसँगै आयोगले आफ्नो बयान संकलन कार्य लगभग टुंग्याइसकेको छ। पछिल्ला दिनमा ‘जेन–जी आन्दोलन’का प्रतिनिधिहरूको समेत बयान लिइसकिएको छ। यसअघि आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल लगायत प्रमुख सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको बयान संकलन गरिसकेको थियो।
आयोगका सदस्यका अनुसार हालसम्म १५० भन्दा बढी व्यक्तिहरूको बयान संकलन भइसकेको छ। आयोगले घटनासम्बन्धी तथ्यांक र प्रमाण जुटाएर निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारीमा छ। प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेश हुने जनाइएको छ।
शहरमा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण, दोषीको पहिचान र आगामी निर्वाचन तथा सुरक्षा व्यवस्थापासँग सम्बन्धित सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमार्फत् पेस हुने अपेक्षा गरिएको छ। यदि चाहनुभयो भने म यो समाचारलाई थप विश्लेषणसहित बनाइदिउँ जसमा बालेन शाहको भूमिका, घटनाको कानुनी र राजनीतिक असर, र आयोगको आगामी कदमसमेत समावेश हुन्छ।
प्रतिक्रिया