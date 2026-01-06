एमालेले प्रदेश संयोजक तोक्यो, निर्वाचन तयारी तीव्र

काठमाडौं ।
नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचन तयारीलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश र संगठन संयोजक नियुक्त गरेको छ। आज बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालय बैठकले विभिन्न प्रदेश र संगठन विभागका संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको छ।
उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार नियुक्तिहरूले प्रदेश र निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिहरू समन्वय गर्ने, संगठनलाई सक्रिय बनाउने तथा पार्टीको चुनावी रणनीति प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछन्।
निर्दिष्ट जिम्मेवारी अनुसार संयोजकहरूको सूची यस प्रकार छ: कोशी प्रदेश – शेरधन राई मधेश प्रदेश – लीलानाथ श्रेष्ठ बागमती प्रदेश – महेश बस्नेत राजधानी क्षेत्र – डा. राजन भट्टराई गण्डकी प्रदेश – खगराज अधिकारी कर्णाली प्रदेश – यामलाल कँडेल सुदूरपश्चिम प्रदेश – गणेश ठगुन्ना संगठन विभाग – भानुभक्त ढकाल पार्टीले प्रदेश संयोजक नियुक्ति मार्फत स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म संगठनलाई सुदृढ बनाउने र निर्वाचनमा पूर्ण परिचालन सुनिश्चित गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
सचिवालय बैठकले निर्वाचनलाई पार्टी पुनरुत्थान र जनसंपर्कको अवसरका रूपमा लिने दृष्टिकोण पनि व्यक्त गरेको छ। एमालेले आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई तीव्र बनाउँदै संगठनात्मक सुदृढीकरण, क्षेत्रीय परिचालन, सदस्यता विस्तार र प्रचार–प्रसार कार्यलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार, संयोजकहरूले प्रत्येक प्रदेशमा दलगत तालमेल र स्थानीय शक्ति संरचनासँग समन्वय गरी निर्वाचनका लागि पूर्ण तयारी गर्न निर्देशन पाएका छन्।
