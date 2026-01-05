खड्का–लेखक र ओलीबीच भेटवार्ता, राष्ट्रिय सभामा चार दलबीच सिट बाँडफाँडमा सहमति

काठमाडौं ।
नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। दुई नेताहरू आइतबार भक्तपुरस्थित ओलीको निजी निवास गुण्डु पुगेर छलफलमा सहभागी भएका हुन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिसँगै आगामी निर्वाचन, विशेषगरी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ।
सहभागी नेताहरूका अनुसार भेटवार्ता सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको छ र दलहरूबीच सहकार्यलाई निरन्तरता दिने समझदारी बनेको छ। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ। सो समझदारीअनुसार सिट बाँडफाँडको प्रारम्भिक खाका पनि लगभग टुंगिएको नेताहरूले जनाएका छन्।
समझदारी अनुसार कांग्रेसले ७ सिट, एमालेले ६ सिट, नेकपाले ४ सिट र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले १ सिट पाउने सहमति बनेको बताइएको छ। औपचारिक घोषणा भने सम्बन्धित दलहरूको आन्तरिक निर्णयपछि गरिने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रमुख दलहरूबीच राष्ट्रिय सभामा सहकार्यको यो प्रयासले संघीय संसद्को माथिल्लो सदनमा शक्ति सन्तुलन कायम राख्न र विधायी प्रक्रियालाई सहज बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पछिल्लो समय राजनीतिक अस्थिरता र अविश्वासको वातावरणबीच भएको यो छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, सिट बाँडफाँड र उम्मेदवार छनोटका विषयमा दलभित्र थप छलफल आवश्यक रहेकाले अन्तिम सहमति सार्वजनिक हुन केही समय लाग्न सक्ने बताइएको छ। आगामी दिनमा दलहरूबीचको समन्वय र समझदारी कति मजबुत बन्छ भन्ने कुराले राष्ट्रिय सभाको राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिन्छ।
