रास्वपाको समानुपातिक बन्दसूचीबाट आसिफले लिए नाम फिर्ता, काठमाडौँ–५ बाट प्रत्यक्ष लड्ने

काठमाडौँ।
कलाकार आसिफ साहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् ।
शनिबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी फिर्ताको जानकारी गराउँदै उनले जनता र पार्टी कार्यकर्ताको भावनाअनुसार समानुपातिक सूचीमा रहेका अन्य उम्मेदवारहरूलाई पनि नाम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
‘यसै सूचनामार्फत म मेरो समानुपातिक उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गर्दछु,’ उनले लेखेका छन्, ‘साथै जनता र पार्टीका साथीहरूको भावनाअनुरूप समानुपातिक सूचीमा रहेका अन्य साथीहरूलाई पनि आ–आफ्नो नाम फिर्ता लिएर दुई कदम पछाडि हट्न विनम्र आग्रह गर्दछु।’
साथै, उनले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पारेका छन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठ्नुपर्छ-उठ्ने नै हो । हामी काठमाडौँ–५ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिन पूर्ण रूपमा तयार छौँ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्, ‘देशभन्दा ठूलो केही हुँदैन।’
प्रतिक्रिया