प्रधानमन्त्रीले समय मागेपछि प्रसाईं ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा

सहमति नभए आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं

राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका अध्यक्ष दुर्गा प्रसाईंले आफूले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आइतबारसम्मका लागि समय मागेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले आइतबारसम्म सरकारको निर्णय कुर्ने र सहमति नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षबीच पछिल्ला दिनमा चर्किंदै गएको राजनीतिक तनाव, आन्दोलनका माग र सम्भावित निकासका विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनलाई वार्ता र समझदारीबाट समाधान गर्न चाहेको संकेत गर्दै केही समय दिन आग्रह गरेको प्रसाईंको दाबी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले हामीलाई आइतबारसम्मको समय दिनुस् भन्नुभएको छ’, प्रसाईंले भन्नुभयो– ‘आइतबार दुई पक्ष बसेर सम्झौता गर्ने र सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयनको निर्णय गरौं भन्ने कुरा भएको छ । आइतबार सक्ने कि नसक्ने भनेर जवाफ दिने भन्नुभएको छ ।’

प्रसाईंले स्पष्ट रूपमा आइतबारसम्म सहमति नजुटे आन्दोलनको कार्यक्रम पुनः अघि बढ्ने चेतावनी दिनुभएको छ । ‘नेपाल सबैको साझा देश हो’, उहाँले भन्नुभयो– ‘एउटा पक्षलाई रुवाएर, दबाएर चुनावमा जान सकिँदैन ।’ वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाले आम नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै आन्दोलन अपरिहार्य बन्दै गएको हो ।

दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको अभियान पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक अधिकारका विषय उठाउँदै निरन्तर दबाबमूलक गतिविधिमा सक्रिय रहँदै आएको छ । विशेषगरी राजनीतिक दलहरूबीचको सत्ताकेन्द्रित प्रतिस्पर्धा, जनआवाजको उपेक्षा, आर्थिक संकट र राज्यप्रतिको विश्वास ह्रासलाई अभियानले मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ ।

यसअघि पनि प्रसाईं समूहले सरकारसँग पटक–पटक वार्ताको प्रयास गरेको थियो । तर, ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा सडक आन्दोलन चर्किएको थियो । पछिल्लो समय राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन, चेतावनीसभा र आक्रामक अभिव्यक्तिले सरकारलाई पुनः वार्तामा बस्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ ।

भेटवार्तामा प्रसाईंले प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष जनमत संग्रहमा जान प्रस्ताव गरेको पनि बताउनुभएको थियो । वर्तमान राजनीतिक संकटको समाधान जनताको प्रत्यक्ष मतबाट खोजिनुपर्ने उहाँको धारणा छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्रै जनमत संग्रहमा जान सकिन्छ भन्नुभयो’, प्रसाईंले भन्नुभयो– ‘मैले उहाँलाई तपाईं पनि दुई तिहाइबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको होइन । जुन बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यही बाटोबाट जनमत संग्रहमा जाऔं, खाली संविधान पल्टाएर नबसौं भनेको छु ।’

उहाँले अहिले देशमा प्रभावकारी रूपमा कुनै संविधान लागू नभएको दाबीसमेत गर्नुभयो । संविधान कार्यान्वयनभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थअनुसार प्रयोग भइरहेको उहाँको आरोप छ । ‘संविधान जनताका लागि हो, नेताका लागि ढाल बनाउने साधन होइन’ –उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारमाथि बढ्दो दबाब

प्रसाईं समूहको चेतावनीसँगै सरकारमाथि राजनीतिक र सामाजिक दबाब बढ्दै गएको छ । एकातिर आगामी चुनावको तयारी, अर्कोतिर सडकमा देखिएको असन्तुष्टि, सरकार दोहोरो चुनौतीमा परेको देखिन्छ । वार्ता सफल भए आन्दोलन केही समयका लागि रोकिए पनि असफल भए राजनीतिक अस्थिरता थप चर्किने संकेत देखिन्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रसाईं नेतृत्वको अभियानले प्रतिनिधित्व गर्ने असन्तुष्टि केवल एउटा समूहको नभई जनभावनासँग जोडिएको छ । त्यसैले सरकारले यसलाई केवल कानुनी वा प्रशासनिक दृष्टिले मात्र होइन, राजनीतिक संवेदनशीलताका साथ समाधान खोज्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।

सबैको ध्यान आइतबार हुने सम्भावित छलफलमा केन्द्रित रहेको छ । सहमति जुटे प्रसाईं समूहको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित हुने सम्भावना छ । तर, सहमति नभए आन्दोलनले नयाँ स्वरूप लिने र त्यसको असर समग्र राजनीतिक वातावरणमा पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले माग सम्बोधन गर्ने कि आन्दोलन सामना गर्ने, आइतबारको निर्णयले सरकारको आगामी राजनीतिक दिशामात्र होइन, जनविश्वासको भविष्यसमेत तय गर्नेछ ।

