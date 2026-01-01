सरकार–दुर्गा प्रसाईं समूहबीच सिंहदरबारमा वार्ता, माग र निर्वाचन विषयमा छलफल

काठमाडौं ।

सरकार र नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहबीच वार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा दुवै पक्षबीच विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल भएको हो।

वार्तामा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेललगायत सरकारका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए भने प्रसाईं नेतृत्वको टोलीले आफ्ना मागहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।

भेटवार्तामा प्रसाईं समूहले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको नागरिक अधिकार, राज्यको जवाफदेहिता तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, वार्तामा के–कस्ता सहमति भए भन्नेबारे आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारी स्रोतका अनुसार वार्ता सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको छ र आगामी दिनमा संवादलाई निरन्तरता दिने विषयमा समेत समझदारी भएको छ। प्रसाईं समूहले सरकारसँग थप छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखेको बताइएको छ।

यसअघि विभिन्न माग राख्दै दबाबमूलक गतिविधि गर्दै आएको प्रसाईं समूहसँग सरकारको यो औपचारिक संवादलाई राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ।

