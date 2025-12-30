यी हुन् कांग्रेसका ११०समानुपातिक उम्मेदवार (सूचीसहित)

काठमाडौँ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समेटेका १ सय १० जना उम्मेदवारको सूची बनाएकाे छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई बन्दसूची बुझाउने समय यही पुस १३ र १४ गतेसम्म दिएको हाे। तर कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवारकाे बन्दसूची १४ गते भौचर काटेर १५ गते मंगलबार बिहान १० बजे मात्रै आयोगमा बुझाएको हाे। लामो रस्साकस्सीपछि टुङ्ग्याएको सूचीमा १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा एक सहमहामन्त्रीलाई मात्रै बन्दसूचीमा राखेको छ ।

सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्देम्बे आदिवासी जनजातितर्फको पहिलो नम्बरमा परेका हुन् । सूचीमा पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसी र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकी सुपुत्री संज्ञा पोखरेल पौडेल पनि फरेकी छन् । सूचीमा ११ केन्द्रीय सदस्य समेटिएका छन् ।

सूचीमा समेटिने केन्द्रीय सदस्यमा अर्जुननरसिंह केसी, विद्यादेवी तिमिल्सिना, मानबहादुर नेपाली, गंगा शाही, डा. चन्द्रमोहन यादव, हरिशरण नेपाली, सिता थपलिया (उर्मिला), सितादेवी देवकोटा, रुक्मिणी कोइराला, सुशीला ढकाल आचार्य र गोमाकुमारी भट्टराई रहेका छन् ।

यस्तो छ उम्मेदवारकाे सूची:

भीष्मराज आङ्देम्बे

गोपालमान सिंह

थलकुमार लिंखा

विजय सम्बाहाम्फे

गीता गुरूङ

गीताकुमारी सेन्दाङ

सविता राई

प्रेमिका राना मगर

निर्मला गुरूङ

गोमाकुमारी भट्टराई

सुशीला ढकाल आचार्य

रूकमणिदेवी कोइराला

रिना उप्रेती

जमिल अख्तर मियाँ

गोमा केसी

डा. प्रमिला गच्छदार

मनुमाया विश्वकर्मा

चण्डेश्वर शर्मा खत्वे

नगमा शाहिद

चन्दन झा

मनहरि श्रेष्ठ

सत्यनारायण चौधरी

रामसुन्दर महरा

कञ्चनाकुमारी पासवान

निनु कर्ण

कविता यादव

सुजाता देवी

परमिला महतो

औरमिला कुमारी यादव

मोहम्मद अन्सार खाँ

डा. चन्द्रमोहन यादव

महेन्द्र यादव

रामनरेश कुशवाहा

राजेन्द्र जयसवाल

प्रियङ्का दास

पवित्रा सुनार

सहजान खातुन

शान्ताकुमारी तामाङ

नियती सिंह

ग्याल्जे शेर्पा

पेम्वा छिरिङ तामाङ

सेतेमान तामाङ

महेन्द्र थिङ

विनोदप्रकाश कायस्थ

जगतबहादुर तामाङ

गणेशमान चक्रधर

भीमसेनदास प्रधान

नारायण श्रेष्ठ

डा. गंगालक्ष्मी अवाल

रेणुका काउचा

कमला राजभण्डारी

सकुन्तला शर्मा

अर्जुननरसिंह केसी

श्रीविनोद भट्टराई

सीतादेवी देवकोटा

सीता थपलिया (उर्मिला)

उमा शिवाकोटी

शर्मिला श्रेष्ठ

छिरिङ डोल्मा शेर्पा

नरेन्द्रजंग थापा

हरिशरण नेपाली

संज्ञा पोखरेल पौडेल

जगतबहादुर बराम

आइबहादुर गुरूङ

रोमी गौचन थकाली

राधा कार्की

माया राना

इन्दिरा खनाल

पार्वती आचार्य

संगीता घिमिरे

सिर्जना मल्ल

सुन्दर स्नेही

रामानन्द चौधरी (ललन)

झकबहादुर पुन

पुष्पा श्रेष्ठ

सुनिताकुमारी सुवेदी श्रेष्ठ

तौला राना

डा. चन्द्रमोहन यादव

उषा राउत मिश्र

गंगा शाही

कृष्णप्रसाद अधिकारी

विमला गैरे

रिता सिंह वली

मधुप्रसाद न्यौपाने

मीनराज चौधरी

सन्तप्रसाद चौधरी

प्रतिमा चौधरी

देवीका नेपाली

ललिता सुनार

दुखीराम लोनिया

मिश्रीलाल यादव

दीपनारायण वर्मा

अकिल मियाँ

ध्रुवबहादुर मल्ल

रोम रोकाय

कालीबहादुर सहकारी

पार्वतीकुमारी गिरी

ताराबहादुर लामा

सरस्वती श्रेष्ठ

मानबहादुर नेपाली

हजारी नेपाली वादी

कविर सिंह कार्की

यज्ञनिधि कोइराला

दीपेन्द्रबहादुर वम

विद्यादेवी तिमिल्सिना

रिताकुमारी चौधरी

प्रिसिस महरा

कल्पना केसी

टेकबहादुर विक

हरिना कामी

