समानुपातिक बन्दसूचीमा ३५३४ उम्मेदवार, ६५ दल निर्वाचन मैदानमा

काठमाडौँ ।
निर्वाचन आयोगमा हालसम्म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ६५ राजनीतिक दलले समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेका छन्। आयोगका अनुसार ती बन्दसूचीमा कुल ३५३४ उम्मेदवार समावेश छन्। सरकारद्वारा फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति तोकिएसँगै आयोगले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र दलहरूले सूची बुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ५४ वटा दल आ–आफ्नै चुनाव चिन्हमा निर्वाचनमा सहभागी भएका छन् भने बाँकी १० वटा दल चारवटा साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
यसले आगामी निर्वाचनमा दलहरूको सहभागिता व्यापक रहेको संकेत गर्छ। समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि आयोगमा आ–आफ्नो सूची पेस गरेका छन्। आयोगका अनुसार यी दलहरूले समावेशी सिद्धान्तअनुसार महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएका वर्गलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन्। विशेष गरी ठूला दलहरू—कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी समानुपातिक प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा लिएको देखिन्छ।
यता नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि आफ्नो सामाजिक आधार विस्तार गर्न समानुपातिक सूचीलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेको आयोग स्रोत बताउँछ। आयोगका अनुसार केही साना दलहरूले साझा चुनाव चिन्ह प्रयोग गरी निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। यसलाई साना दलहरूको अस्तित्व जोगाउने र मत विभाजन न्यून गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो अभ्यासले समानुपातिक प्रणालीमा नयाँ तथा साना दललाई अवसर प्रदान गरे पनि उनीहरूको प्रभावकारिता मतदाताको विश्वासमा निर्भर रहनेछ।
निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र समानुपातिकतर्फको मनोनयन प्रक्रिया सोमबार सम्पन्न भएको छ। अब आयोगले प्राप्त बन्दसूचीहरूको प्रारम्भिक परीक्षण, कानुनी मापदण्डको जाँच तथा आवश्यक परे सच्याउने प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने जनाएको छ। आयोगले दलहरूलाई समावेशीता, लैङ्गिक अनुपात र कानुनी प्रावधान पूरा भएको सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा ठूलो संख्यामा उम्मेदवारको सहभागिताले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक हुने संकेत गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो निर्वाचनले परम्परागत दलहरूको हैसियत मात्र होइन, नयाँ दलहरूको स्वीकार्यता र मतदाताको मनोविज्ञानसमेत परीक्षण गर्नेछ। निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै बाँकी प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिने जनाएको छ।
