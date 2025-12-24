त्रिशूली नदीमा मदनकृष्ण श्रेष्ठसहित कलाकारहरूको ऱ्याफ्टिङ 

काठमाडौँ ।
प्रसिद्ध कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले त्रिशूली नदीमा ऱ्याफ्टिङको अनुभव लिएका छन्। ७५ वर्षको उमेरमा पनि साहसिक पर्यटन गतिविधिमा सक्रिय देखिँदै आएका श्रेष्ठले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मलेखु नजिक रहेको त्रिशूली रिभरसाइड रिसोर्टद्वारा सञ्चालन गरिएको ऱ्याफ्टिङमा सहभागिता जनाएका हुन्।
उक्त ऱ्याफ्टिङ कार्यक्रममा श्रेष्ठ परिवारसँगै चर्चित गायक सत्यराज आचार्यको परिवारको पनि सहभागिता रहेको थियो। उनिहरूको सामूहिक उपस्थितिले त्रिशूली नदीको साहसिक पर्यटनलाई थप प्रवर्द्धन गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ।
ऱ्याफ्टिङपछि प्रतिक्रिया दिँदै मदनकृष्ण श्रेष्ठले उमेर कुनै पनि गतिविधिका लागि बाधक नहुने बताए। यसअघि पनि एक पटक ऱ्याफ्टिङ गरिसकेका उनले दोस्रो पटकको अनुभव पनि उत्तिकै रोमाञ्चक र रमाइलो भएको बताए। उनका अनुसार सुरुवातमा केही डर लागे पनि नदीको बहावसँगै बग्दा उत्साहजनक अनुभूति भएको थियो।
उक्त ऱ्याफ्टिङमा सहभागी उनका छोरा यमन श्रेष्ठले बुवासँगै यसरी यात्रा र ऱ्याफ्टिङ गर्न पाउँदा आफूलाई विशेष रूपमा खुसी लागेको बताए।
त्रिशूली रिभरसाइड रिसोर्टका सञ्चालक उद्धव कँडेलका अनुसार पछिल्लो समय त्रिशूली नदीमा ऱ्याफ्टिङ गर्ने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्दो छ। वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठसहित चर्चित गायकहरूको सहभागिताले साहसिक पर्यटनप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको उनले बताए।
कँडेलका अनुसार रिसोर्टले विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि ऱ्याफ्टिङ, क्यानोइङ र कायाकिङजस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ। हाल जिपलाइन र स्काई रोप साइक्लिङसमेत थप गरिएको छ। काठमाडौंबाट करिब ७० किलोमिटर दूरीमा पृथ्वी राजमार्गको मलेखु नजिक मालिङ्गामा रहेको रिसोर्ट परिसरमा नेपालमै पहिलो पटक खोला वारपार गर्ने स्काई रोप साइक्लिङ सञ्चालनमा ल्याइएको रिसोर्टले जनाएको छ।
कँडेलका अनुसार पर्यटकलाई लक्षित गर्दै त्यहाँ २५ वटा भिल्ला, टेन्टेड क्याम्प, २०० जनाको क्षमता भएको बेङ्क्वेट र स्विमिङ पुल सहितको त्रिशूली भिल्ला निर्माण भएको छ। आगामी दिनमा थप साहसिक तथा पर्यटनमैत्री गतिविधि विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको सञ्चालक कँडेलले जानकारी दिए।
नेपाल हिमाली क्षेत्रबाट उद्गम भएका नदीहरू र विविध स्तरका र्याफ्टिङ मार्गका कारण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक उत्कृष्ट ह्वाइटवाटर र्याफ्टिङ गन्तव्यका रूपमा चिनिन्छ। त्रिशूली, भोटेकोशी, सुनकोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली जस्ता नदीहरूले विश्वभरका साहसिक पर्यटनप्रेमीहरूलाई आकर्षित गर्दै नेपाललाई दिगो तथा अनुभवमा आधारित पर्यटनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा स्थापित गरेका छन्।
