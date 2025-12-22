चार जना बालबालिकाको फेला

काठमाडौं ।
आईतबारदेखि सप्तरीको तिरहुबाट हराईरहेका चार जना बालबालिकालाई पौष ७ गते सोमबार सशस्त्र प्रहरीले फेला पारेको छ । उनीहरुलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सुरक्षा बेश भारदहको सुरक्षा फौजले सप्तरी जिल्लाको हनुमाननगर कंकालिनीमाई नगरपालिका–१ कोशी व्यारेजबाट फेला पारेको हो ।
फेला परेकाहरुमा सोही जिल्लाको तिरहुत गाउँपालिका–३ गोईठी बस्ने अन्दाजी ७ की श्रृष्ठी कुमारी सरदार, ७ वर्षिय कुमारी सरदार, ८ वर्षिया आरोसी सरदार र ६ वर्षिय कृष्ण सरदार छन् । उनीहरुलाई गस्तीमा रहेको सुरक्षा फौजले शंका लागि सोधपुछ गर्दा आफ्नो घर ठेगाना तथा कहाँ केको लागि जान हिडेको भन्ने समेत खुलाउन नसकेपछि नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
आफुखुशी घरबाट हिडेको र अलपत्र अवस्थामा फेला परेका बालबालिकाहरुलाई नेपाल प्रहरी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा वासिन्दाको रोहबरमा उनीहरुको अभिभावकको जिम्मा लगाई पठाईएको छ । उनीहरुलाई कसैले ललाई फकाई गरेर ल्याएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ
