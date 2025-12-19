एमालेभित्र कमजोरी दोहोरिन नदिने ओलीको प्रतिवद्धता, एकतामा जोड

काठमाडौँ।
नेकपा एमालेका नवनिर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई एकताको भावनाका साथ नयाँ उचाईमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
काठमाडाैंमा शुक्रबार पार्टीका नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा केही समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता खालको कुनैपनि कमजोरी हुन नदिने दावी समेत गरे। उनले नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिमा नेताहरुलाई एक स्वर भएर पार्टीको विधान महाधिवेशनले तय गरेका वैचारिक, संगठनात्मक र कार्यक्रमिक नीति अनुसार अघि बढ्न पनि सचेत गराएका छन्।
आर्मीले मार्च गरेजस्तो पार्टीका हरेक सदस्यहरुले एकस्वर, एकतालका साथ अघि बढनुपर्ने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो । टोलटोलमा सुरक्षा समिति बनाएर आम जनताको सुरक्षाको काम गर्न पनि पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन्।
