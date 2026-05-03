एनएमए निर्वाचन मतगणना अपडेट: अध्यक्षमा मंगल रावल अगाडि, अन्य पदहरूमा कडा प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं।
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को जारी निर्वाचनको मतगणनामा अध्यक्ष पदमा डा. मंगल रावलले अग्रता कायम गरेका छन्। आइतबार बेलुका सवा ९ बजेसम्म कुल २ हजार ७२९ मत गणना हुँदा रावल १,२५६ मतसहित पहिलो स्थानमा रहेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी डा. बद्री रिजालले १,१४१ मत ल्याएर उनलाई पछ्याइरहेका छन् भने डा. नारायणप्रसाद भुसाल ३०६ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
बरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा पनि प्रतिस्पर्धा निकै रोचक देखिएको छ। डा. सञ्जीव तिवारी १,०८८ मतका साथ अग्रस्थानमा छन् भने डा. कीर्तिपाल सुवेदी १,०६२ मतसहित नजिकै छन्। तेस्रो स्थानमा डा. अजयकुमार मिश्रले ४४४ मत प्राप्त गरेका छन्।
महासचिव पदतर्फ डा. कालुसिंह खत्रीले आफ्नो अग्रतालाई निरन्तरता दिएका छन्। उनले १,०६९ मत प्राप्त गर्दा उनका प्रतिस्पर्धी डा. विश्वराज दवाडीले ९३६ मत ल्याएका छन्। डा. अमृत भुसाल ६१२ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
प्रदेश उपाध्यक्ष पदतर्फ विभिन्न प्रदेशहरूमा फरक–फरक परिणाम देखिएका छन्। कोशी प्रदेशमा डा. रोशन खड्का १,०७५ मतका साथ अगाडि छन् भने डा. टंकप्रसाद बाराकोटी ९२८ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्। मधेश प्रदेशमा अमित रञ्जन मिश्र १,१०१ मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा डा. उदयनारायण सिंहले ८८४ मत प्राप्त गरेका छन्।
बागमती प्रदेशमा डा. सुवास भट्टराई ९७४ मतसहित अग्रस्थानमा छन् भने डा. अरुण शाही ८२७ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्। गण्डकी प्रदेशमा डा. यज्ञराज सिग्देल १,२५० मतका साथ अगाडि छन् र डा. नवराज लम्डारी १,०९६ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा डा. नन्दाकुमारी गुरुङ १,०७० मतसहित अग्रस्थानमा रहँदा डा. सन्तोष पोखरेल ९९२ मतका साथ पछ्याइरहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा डा. रविन खड्का १,०५१ मतका साथ अगाडि छन् भने डा. सरोज गिरीले ९१९ मत प्राप्त गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डा. प्रमोद जोशी १,२५१ मतका साथ अग्रस्थानमा रहँदा डा. निरज अर्याल १,०९८ मतका साथ दोस्रो स्थानमा छन्।
केन्द्रीय पदतर्फ कोषाध्यक्षमा डा. संयुक्ता आचार्य १,१४२ मतसहित अग्रस्थानमा छन्। उनका प्रतिस्पर्धी डा. चाँदनी जैसवाल ८६५ मतसहित दोस्रो स्थानमा छिन्। सह–सचिव पदमा डा. हुलास अग्रवाल १,३२८ मतका साथ स्पष्ट अग्रतामा छन् भने डा. राम जीवन प्रसाद ६५७ मतसहित दोस्रो स्थानमा छन्।
सह–कोषाध्यक्ष पदमा डा. तेजसुसिंह मल्ल १,१३५ मतका साथ पहिलो स्थानमा छन्। उनलाई डा. सुवास गुरुङले १,०५३ मतसहित पछ्याइरहेका छन्।
सदस्य पदतर्फ छ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुसार हालसम्मको मतपरिणाममा डा. अमित झा १,२२६ मतका साथ पहिलो स्थानमा छन्। डा. सुस्मित काफ्ले १,१३४ मतसहित दोस्रो, डा. हिमलाल भण्डारी १,०५४ मतसहित तेस्रो स्थानमा छन्। त्यसैगरी डा. अरुण उप्रेती १,०५० मतका साथ चौथो, डा. शेषराज घिमिरे १,०१६ मतका साथ पाँचौँ र डा. राकेश शाह ९६३ मतसहित छैटौँ स्थानमा पुगेका छन्। डा. पल्पसा श्रेष्ठ भने ९२५ मतसहित सातौँ स्थानमा झरेकी छन्।
मतगणना कार्य विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ। सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको पोखरामा गणना सकिएको छ भने चितवन, हेटौँडा, वीरगञ्ज र रौतहटमा पनि मतगणना सम्पन्न भइसकेको निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
बाँकी मतगणना जारी रहेकाले अन्तिम परिणाम आउन अझ केही समय लाग्ने देखिएको छ। निर्वाचन परिणामले आगामी कार्यकालमा चिकित्सक संघको नेतृत्व र नीतिगत दिशामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
