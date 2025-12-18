महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डे केन्द्रीय सदस्यमा पनि हारे

काठमाडौँ।

नेकपा एमालेको महासचिवमा पराजित भएका सुरेन्द्र पाण्डे केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भएका छन् । एघारौँ महाधिवेशनको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको मतदानका क्रममा पाण्डे केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भएका हुन् । उनी महासचिवमा शङ्कर पोखरेलसँग पराजित भएका थिए ।

यस्तै पदाधीकारीमा लडेका अन्य दुई जना पनि केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । उपाध्यक्षमा लडेका गुरुप्रसाद बराल केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भएका छन् ।

यस्तै उपमहासचिव पदमा ओलीको प्यानलबाटै पराजित भएका विष्णु रिमाल केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित भएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Kamana News Publications Pvt. Ltd.

सोसल मिडिया

प्रकाशनहरु

सम्पादक

  • दिरेकलाल श्रेष्ठ

हाम्रो टीम

About Us Advertise Contact Media Kit
© 2002-2025 Kamana News Publications Private Limited
Designed & Developed by:Appharu.com