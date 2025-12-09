रुपी इन्टरनेशनल स्कुलका प्रिन्स : अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति, नेतृत्व र प्रतिभाको असाधारण उदय

शिक्षा, कूटनीति, कला, नेतृत्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको संसारमा कहिलेकाहीँ यस्ता नाम जन्मिन्छन्, जसले निरन्तर मेहनत, अनुशासन र प्रतिभाबाट सबैको ध्यान तान्छन्। नेपालमा यस्तै एक उदाउँदो नाम हो—प्रिन्स प्रसिद्ध सिंह थापा, कक्षा ९, रुपी इन्टरनेशनल स्कूल।
मात्र १४ वर्षको उमेरमा प्रिन्सले १३ भन्दा बढी सर्वोत्तम प्रतिनिधि, उत्कृष्ट प्रतिनिधि र प्रथम स्थान शीर्षकहरू जित्दै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय मोडल संयुक्त राष्ट्र (MUN) संसारमा आफूलाई असाधारण क्षमताका युवा कूटनीतिज्ञको रूपमा स्थापित गरिसकेका छन्।
उनका प्रतिस्पर्धीहरू प्रायः +2, स्नातक र स्नातकोत्तर तहका अनुभवी युवा हुन्छन्। तर प्रिन्सले बारम्बार तिनीहरूलाई पछि पार्दै कूटनीतिक बहस, अनुसन्धान, नीति निर्माण र नेतृत्वमा आफ्नो अद्वितीय क्षमता देखाइरहेका छन्।
हालै, ब्रिटिश कलेज MUN 10.0 (डिसेम्बर ६–८) मा उनले पुनः चम्किलो प्रदर्शन गर्दै उच्च स्थान सुरक्षित गरे—कक्षा ९ का विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कति सक्षम र परिपक्व हुन सक्छन् भन्ने प्रमाणित गरे।
MUN भनेको के हो र प्रिन्सको सफलता किन विशेष छ?
मोडल युनाइटेड नेशन्स (MUN) विश्वभर अभ्यास हुने बौद्धिक कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा हो। विद्यार्थीहरूले विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिको भूमिका निभाउँदै संवेदनशील विश्व समस्यामा बहस गर्छन्।
यसमा यी विषयहरू समावेश छन्:
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति
मानवअधिकार
जलवायु परिवर्तन
अर्थतन्त्र
शान्ति–सुरक्षा
आपत व्यवस्थापन
भू–राजनीति
मुनमा सभागी हुन प्रिन्स–
-गहिरो अध्ययन गर्छन्
-तथ्यमा आधारित तर्क गर्छन्
-कूटनीतिक बोलचाल गर्छन्
-प्रस्ताव (सिफारिस-पत्र/Resolution) लेख्छन्
- टोलीमा समन्वय गर्छन्
-विश्लेषणात्मक सोच राख्छन्
यस्तो कडा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कक्षा ९ का विद्यार्थीले १३ पटक सर्वोत्तम प्रतिनिधि हासिल गर्नु वास्तवमै असाधारण उपलब्धि हो।
प्रिन्सको मुन यात्राका ७ प्रमुख विशेषताहरू
१. अनुसन्धानमा गहिरो पकड
प्रिन्सले प्रतिनिधित्व गर्ने देशको नीति, इतिहास, मानवअधिकार रिपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, भू–राजनीतिक स्थिति र विश्व तथ्याङ्क सबै गहिराइमा अध्ययन गर्छन्।
२. प्रभावशाली उद्घाटन भाषण
उनको भाषण– तथ्यपूर्ण, संरचनाबद्ध, कूटनीतिक, समाधान केन्द्रित र प्रभावशाली प्रस्तुतिको हुन्छ।
३. वार्ता र कूटनीतिमा उत्कृष्टता
प्रिन्सले सहजै गठबन्धन बनाउने, प्रतिनिधिहरू बीच समन्वय मिलाउने र कडा–नरम कूटनीति सन्तुलन गर्ने क्षमता देखाउँछन्।
४. प्रस्ताव लेखनमा प्रवीणता
उनका प्रस्ताव व्यावहारिक, तथ्य–आधारित, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाने र दीगो समाधानमा केन्द्रित हुन्छन्।
५. समिति भित्र नेतृत्व क्षमता
समिति अध्यक्षहरूले प्रिन्सलाई विनम्र, सक्रिय, कूटनीतिक र समय व्यवस्थापनमा सक्षम प्रतिनिधि को रूपमा उल्लेख गर्छन्।
६. आत्मअनुशासन र निरन्तरता
विद्यालय, व्यक्तिगत रुचि, अध्ययन र MUN सबै सन्तुलनमा राख्ने प्रिन्सका गुणले उनलाई विशेष बनाएको छ।
७. उमेरभन्दा परिपक्व सोच
१४ वर्षमै अन्तर्राष्ट्रिय विषय बुझ्ने शैली, भाषणको गहिराइ, आत्मविश्वास र कूटनीति अद्भुत छ।
प्रिन्स : बहुआयामिक प्रतिभा
नेपाली चलचित्रमा अभिनय
प्रिन्सले चलचित्रमा निभाएका भूमिकाहरू— स्वाभाविक अभिनय, भावनात्मक गहिराइ, संवाद शैली र क्यामेरा मैत्री उपस्थितिले सबैको ध्यान तानेका छन्।
संगीत भिडियोमा अभिनय
३ दर्जनभन्दा बढी भिडियोमा अभिनयले उनलाई सबै आयुका दर्शकहरूको मनपर्ने युवा कलाकार बनाएको छ।
व्यावसायिक प्रस्तोता (Emcee) “कार्यक्रम सञ्चालक
स्टेज आत्मविश्वास, आवाज नियन्त्रण र उपस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा उत्कृष्टता प्रमाणित गरेको छ।
नेपालका सबैभन्दा कम उमेरका प्रेरक वक्ता
उनका भाषणले हजारौं विद्यार्थीमा लक्ष्य निर्धारण, आत्मविश्वास र समय व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव ल्याइरहेको छ।
“प्रिन्स फाउन्डेसन को संस्थापक
सामाजिक सेवा, सहयोग अभियान र युवा प्रतिभा प्रोत्साहनमा योगदान।
नृत्यमा उत्कृष्टता “प्रस्तुति कौशल” वा “प्रस्तुति क्षमता”
ऊर्जा, लय र प्रस्तुति कौशलले Presentation Skills अझ प्रखर बनाउँछ।
रुपी इन्टरनेशनल स्कुल : नेतृत्व र अवसर प्रदान गर्ने संस्था
प्रिन्सको सफलतामा विद्यालयको योगदान अमूल्य छ। विद्यालयले:
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव
कूटनीतिक अभ्यास
नेतृत्व विकास
सार्वजनिक बोल्ने प्रशिक्षण
प्रतिभा प्रवर्द्धन
मार्फत विद्यार्थीहरूलाई विश्वस्तरीय अवसर प्रदान गर्दै आएको छ।
प्रिन्स — भविष्यका कूटनीतिज्ञ, नेता र राष्ट्रिय सम्पत्ति
उनको अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व गुण, भाषण कला र सामाजिक चेतनाले उनलाई भविष्यमा–
संयुक्त राष्ट्र कूटनीतिज्ञ
अन्तर्राष्ट्रिय नीति विश्लेषक
विश्व युवा नेता
अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता
सामाजिक परिवर्तनकारी
को रूपमा उदाउने प्रबल सम्भावना देखिन्छ।
उमेरले होइन—सोच, अनुशासन, दृष्टि र मेहनतले मानिस महान बनाउँछ। प्रिन्सले यही १४ वर्षमै प्रमाणित गरिसकेका छन्।
निष्कर्ष : प्रिन्स — रुपी इन्टरनेशनल स्कुलको गौरव, नेपालको प्रेरणा
१३ पटक सर्वोत्तम प्रतिनिधि जित्दै प्रिन्सले प्रमाणित गरिदिए—नेपालका युवाहरू विश्व कूटनीतिक मञ्चमा प्रतिस्पर्धा गर्न मात्र होइन, नेतृत्व गर्न पनि सक्षम छन्।
उनको निरन्तर प्रगति र दृढ इच्छाशक्तिले नेपालको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उज्यालो बनाउनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन।
प्रतिक्रिया