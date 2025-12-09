सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १५६ रनको लक्ष्य

काठमाडौँ।

नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले विराटनगर किंग्ससमक्ष १५६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। टस हारेर ब्याटिंग थालेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेटको क्षतिमा १५५ रन जोड्यो।

सुदूरपश्चिमका विनोद भण्डारी टोलीका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ६३ रनको महत्त्वपूर्ण पारी खेले। त्यस्तै शेल्डन ज्याक्सन र आरिफ सेखले समान २०-२० रन जोडे। हरमित सिंहले १४ रन, इशान पाण्डेले १३ रन र मुख्तर अहमदले १० रन बनाए।

बलिङतर्फ विराटनगरका मर्चेन्ट डि लांग र प्रतिस जिसीले २–२ विकेट लिँदै सुदूरपश्चिमलाई रोक्न प्रयास गरे। त्यस्तै सूर्य तामाङ र साम हीजलेटले एक–एक विकेट लिए।

अब विराटनगर किंग्सलाई फाइनल प्रवेशको आशा जिवित राख्न १५६ रनको लक्ष्य पछ्याउनुपर्नेछ।

