सिप्रदी ट्रेडिङद्वारा टाटा ईभीका लागि ‘विन्टर ईभी सर्भिस एन्ड एक्सचेन्ज क्याम्प’ घोषणा

काठमाडौँ
टाटा मोटर्सका लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रा.लि.ले आफ्ना टाटा ईभी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्दै “विन्टर ईभी सर्भिस एन्ड एक्सचेन्ज क्याम्प” कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जाडो मौसममा ईभीको प्रदर्शन र सुरक्षालाई अझ मजबुत बनाउन विशेष रूपमा आयोजना गरिएको यो विशेष क्याम्प माघ ७ देखि १०, २०२५ सम्म सञ्चालन हुनेछ ।

कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार, यस क्याम्पमा सहभागी हुने ईभी ग्राहकले विभिन्न सेवा निःशुल्क पाउनेछन् । जसमा निःशुल्क लेबर चार्ज, निःशुल्क टप–वासिङ, निःशुल्क कम्प्युटर डायग्नोसिस, निःशुल्क ब्याट्री र इलेक्ट्रिकल परीक्षण, सस्पेन्सन र ब्रेकको निःशुल्क जाँच तथा १०–प्वाइन्ट फुल चेकअप सेवा समावेश छन्। साथै, जाडोको तयारीका लागि आवश्यक हुने ‘स्पेयर पाट्र्स’ र ‘ल्युब्रिकेन्ट’ मा १८ प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइने भएकाले सेवा प्रक्रिया झन् किफायती र सहज हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

यस क्याम्पमा नियमित ईभी सर्भिसिङसँगै ईभी एक्सचेन्ज सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। कम्पनीको दाबी अनुसार, यस सुविधाले नयाँ टाटा ईभी लिन इच्छुक ग्राहकहरूलाई थप विकल्प र लाभ प्रदान गर्नेछ । सिप्रदीले यो पहलमार्फत ग्राहकलाई वर्षभरि सुरक्षित, भरपर्दो र सहज ईभी अनुभव दिलाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ ।

सिप्रदी ट्रेडिङले विद्युतीय गतिशीलताको वृद्धि र ग्राहक सन्तुष्टिलाई आफ्नो प्राथमिकता राख्दै आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता उपयोगी, प्रभावकारी तथा ग्राहक–मैत्री अभियान निरन्तर अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार, यो क्याम्प नियमित सेवा मात्र नभई—जाडो मौसममा आत्मविश्वासका साथ यात्रा गर्न चाहने ईभी ग्राहकहरूका लागि महत्वपूर्ण सहयोग अभियान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

