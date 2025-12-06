क्याजुअल गेमिङ देखि प्रो गेम प्लेसम्म इन्फिनिक्स कसरी नेपालको गेमिङ स्मार्टफोन ब्रान्ड बन्न सफल

काठमाडौँ ।
क्याजुअल गेमिङदेखि प्रो गेम प्लेसम्म इन्फिनिक्स कसरी नेपालको गेमिङ स्मार्टफोन ब्रान्ड बन्न सफल भयो भन्ने विषयले पछिल्ला केही वर्षयता निकै चर्चा कमाएको छ ।
पाँच वर्षअघिसम्म मोबाइलमा गेम खेल्नु फुर्सदको समय बिताउने सामान्य गतिविधि मानिन्थ्यो । तर अहिले मोबाइल गेमिङ नेपाली युवाको जीवनशैलीको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्न पुगेको छ । गेमिङ अब केवल मनोरञ्जन नभई प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र र ठूलो डिजिटल समुदायको रूपमा विकसित भइसकेको छ । यही परिवर्तनलाई ढुक्क तर प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइरहेको ब्रान्ड हो—इन्फिनिक्स ।
पब्जी मोबाइलका अकस्मिक सेसनदेखि लिएर प्रो–लेभलका ई–स्पोट्र्स प्रतियोगितासम्म, इन्फिनिक्स स्मार्टफोन आजका युवा नेपाली गेमरहरूको पहिलो रोजाइ बन्न सफल भएको छ । नेपालमा मोबाइल गेमिङको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । पब्जी मोबाइल, फ्री फायर तथा एमएलबीबी जस्ता खेलहरूले युवाको डिजिटल संलग्नता, प्रतिस्पर्धा र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ । डीआरएस गेमिङ, होरा ई–स्पोट्र्स, ट्रेन्ड टु किल जस्ता प्रो–टिमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याइरहेका बेला, स्मूथ फ्रेमरेट, लामो ब्याट्री, र धेरै बेर खेल्दा पनि नतात्ने फोनको माग बढ्दै गयो, त्यो पनि सहज मूल्यमा ।
यही आवश्यकतालाई बुझेर इन्फिनिक्सले स्मार्ट रणनीति अपनायो। कुनै–कुनै ब्रान्डले कागजमै आकर्षक स्पेसिफिकेशन देखाइरहँदा, इन्फिनिक्सले भने सीधै गेमरको आवश्यकता पहिल्यायो । उच्च रिफ्रेस–रेटको डिस्प्ले, शक्तिशाली चिपसेट, डुअल स्पिकर र कम तापमानमा चल्ने कूलिङ सिस्टमसहित विशेष रूपमा गेमिङका लागि बनाइएका मोडलहरू नेपाली बजारमा ल्याइयो । जीटी ३० प्रो र हट ६० प्रो प्लस जस्ता मोडलहरू १४४ हट्र्ज १.५के एमोल्ड डिस्प्ले, डाइमेन्सिटी ८३५० अल्टिमेट वा हेलियो जी२०० चिपसेट तथा प्रदर्शनलाई समयसँगै स्मूथ बनाउँदै लैजाने एआई सिस्टमसमेत लिएर बजारमा आए, जसले इन्फिनिक्सलाई गेमिङ फोनको नयाँ परिभाषा स्थापित गर्न मद्दत ग¥यो ।
इन्फिनिक्सले केवल स्मार्टफोन बेचेर सीमित रहेन; उसले नेपाली गेमिङ समुदायमा निरन्तर लगानी ग¥यो । होरा ई–स्पोट्र्स जस्ता टोलीहरूसँग सहकार्य, ठूला पब्जी मोबाइल प्रतियोगितामा स्पोन्सर, देशभर आयोजना गरिएका अफलाइन गेमिङ कार्यक्रम र इन्फ्लुएन्सरसँगका सहकार्यहरूले हजारौँ युवालाई एउटै रुचि—गेमिङ—तहत एकीकृत बनायो। इन्फिनिक्स एक्स–क्लबमार्फत फ्यानहरू अनलाइन जोडिए, प्रतियोगितामा सहभागी भए, पुरस्कार जिते र गेमिङसम्बन्धी जानकारी तथा टिप्स आदान–प्रदान गरे, जसले इन्फिनिक्सलाई वास्तविक अर्थमा समुदाय–मुखी ब्रान्ड बनायो ।
एक समय ‘गेमिङ फोन’ भनेको महँगो फोन मात्र सम्झिन्थ्यो। तर आज नेपालमा त्यो धारणा बदलिएको छ र यो शब्द सुन्नासाथ धेरैलाई इन्फिनिक्सकै सम्झना आउने गरेको छ । इन्फिनिक्सले प्रदर्शन र मूल्यबीचको दूरी हटाउँदै प्रो–लेभल गेमिङलाई पोखरादेखि काठमाडौंसम्मका सबै युवाहरूका लागि सजिलै उपलब्ध गराएको छ। कन्फिडेन्ट डिजाइन, स्मूथ प्रयोग अनुभव र बलियो पावर संयन्त्रले इन्फिनिक्सलाई युवा गेमरहरूको भरोसायोग्य ब्रान्ड बनाएको छ ।
आगामी दिनमा एआई, ५जी र क्लाउड गेमिङको विस्तारसँगै मोबाइल गेमिङ अझै तीव्र गतिमा अघि बढ्ने सम्भावना छ । इन्फिनिक्स नेपाल पनि यिनै परिवर्तनसँगै कदम मिलाउँदै नयाँ इनोभेशन, प्रयोगकर्ता–मैत्री डिजाइन र गेमिङ–केन्द्रित सुविधा समेत समावेश गरिएको मोडल बजारमा ल्याउन तयार छ । चाहे तपाईँ टुर्नामेन्टको तयारी गर्दै हुनुहोस् वा साथीहरूसँग रमाइलो गेम खेल्दै, इन्फिनिक्सले हरेक पलमा उत्कृष्ट गेमिङ अनुभव दिने लक्ष्य राखेको छ। कम्पनीका प्रवक्ताका अनुसार, “हाम्रो उद्देश्य केवल फोन बेच्नु होइन; क्याजुअल खेलाडीदेखि प्रो प्लेयरसम्म सबैलाई सीमाविना खेल्न सक्षम बनाउनु हो ।”
अन्ततः, क्याजुअल गेमरदेखि प्रोफेसनल प्लेयरसम्म इन्फिनिक्सले नेपालमा गेमिङ स्मार्टफोनको परिदृश्य परिवर्तन गरिदिएको छ र बढ्दो ई–स्पोट्र्स संस्कृतिलाई थप मजबुत बनाएको छ । इन्फिनिक्स केवल फोन मात्र होइन—नेपाली गेमरहरूको यात्रा, प्रगति र सम्भावनाको प्रतीक बनेको छ ।
