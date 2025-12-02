नरहरिनाथ गापाका तत्कालीन उपाध्यक्षसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष मनशोभा बुढासहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले बुढासहित तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुर्गालाल न्यौपाने, सव इन्जिनियरहरू अमर शाही र अनिलकुमार विष्ट, वडा नम्बर ७ का तत्कालीन अध्यक्ष दलबहादुर विश्वकर्मा, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नरेशबहादुर शाही, सचिव काशी विश्वकर्मा र कोषाध्यक्ष मधु विश्वकर्माविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरूविरुद्ध जनही १९ लाख ४८ हजार ४८८ रुपियाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
वडा नम्बर ७ स्थित ओख्रेनी ओडीखोला सिँचाइ कुलो निर्माण भन्ने ओगडेनी आडिखोला सिँचाइ कुलो निर्माणका क्रममा वास्तविक कामभन्दा बढी काम भएको भन्दै अनियमितता गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
